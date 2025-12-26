Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Галузі економіки / Готуємося до найгіршого,

сподіваємося на краще Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще + Додати

тему Відповісти

на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 153154155156 Додано: П'ят 26 гру, 2025 11:38 prodigy







електрокар (при наявності електрики) гарна річ для міста, і якщо дешево заряджаєте вдома, як друге авто для родини





Можливо і ні)

Треба рахувати)

Якщо вам не треба саме ще одне авто (достатньо одного) , а береться воно виключно для поїздок «на дешевій (безкоштовній) електриці по місту щоб економити» , то що ми маємо?

1 авто не їздить. Але все одно з роками дешевшає

Друге авто їздить (майже) безкоштовно на електриці, але також стрімко дешевшає.

Чи не перекриє оте з роками здешевлення китайської електрички гіпотетичні витрати на бензин першого (основного) і єдиного авто?))) Можливо і ні)Треба рахувати)Якщо вам не треба саме ще одне авто (достатньо одного) , а береться воно виключно для поїздок «на дешевій (безкоштовній) електриці по місту щоб економити» , то що ми маємо?1 авто не їздить. Але все одно з роками дешевшаєДруге авто їздить (майже) безкоштовно на електриці, але також стрімко дешевшає.Чи не перекриє оте з роками здешевлення китайської електрички гіпотетичні витрати на бензин першого (основного) і єдиного авто?))) Hotab Повідомлень: 17421 З нами з: 15.02.09 Подякував: 401 раз. Подякували: 2555 раз. Профіль 6 6 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 гру, 2025 13:06 Hotab написав: prodigy







електрокар (при наявності електрики) гарна річ для міста, і якщо дешево заряджаєте вдома, як друге авто для родини





Можливо і ні)

Треба рахувати)

Якщо вам не треба саме ще одне авто (достатньо одного) , а береться воно виключно для поїздок «на дешевій (безкоштовній) електриці по місту щоб економити» , то що ми маємо?

1 авто не їздить. Але все одно з роками дешевшає

Друге авто їздить (майже) безкоштовно на електриці, але також стрімко дешевшає.

Чи не перекриє оте з роками здешевлення китайської електрички гіпотетичні витрати на бензин першого (основного) і єдиного авто?))) Можливо і ні)Треба рахувати)Якщо вам не треба саме ще одне авто (достатньо одного) , а береться воно виключно для поїздок «на дешевій (безкоштовній) електриці по місту щоб економити» , то що ми маємо?1 авто не їздить. Але все одно з роками дешевшаєДруге авто їздить (майже) безкоштовно на електриці, але також стрімко дешевшає.гіпотетичні витрати на бензин першого (основного) і єдиного авто?)))



мабуть, що ніколи не перекриє (тільки часткого компенсує)

електрокар-це різні емоції від авто, багато хто хоче спробувати

два роки дивлюсь різних блогерів-деякі кажуть таке: після 70к пробігу на електрокарі, хочу знов відчути рев двигуна, турбояму чи ще щось, шо дає двс, але на іншому рівні (типу після TESLA бажають Porschre 911)

у мене стареньки Lexus RX350 2006 (пробіг 77к)-все влаштовує і не бачу сенсу купувати електрічку за 35-40к тим паче під час війни, але як би хтось подарував-то не відмовився

кожного року прогрес рухає ринок, припускаю що у 2030 гібридні авто будуть мати батарею 100квт (сьогодні вже 70квт) і мати пробіг за 1500км без підзарядки і на одному баку пального (ось тоді і поговорим) мабуть, що ніколи не перекриє (тільки часткого компенсує)електрокар-це різні емоції від авто, багато хто хоче спробуватидва роки дивлюсь різних блогерів-деякі кажуть таке: після 70к пробігу на електрокарі, хочу знов відчути рев двигуна, турбояму чи ще щось, шо дає двс, але на іншому рівні (типу після TESLA бажають Porschre 911)у мене стареньки Lexus RX350 2006 (пробіг 77к)-все влаштовує і не бачу сенсу купувати електрічку за 35-40к тим паче під час війни, але як би хтось подарував-то не відмовивсякожного року прогрес рухає ринок, припускаю що у 2030 гібридні авто будуть мати батарею 100квт (сьогодні вже 70квт) і мати пробіг за 1500км без підзарядки і на одному баку пального (ось тоді і поговорим) prodigy Повідомлень: 12969 З нами з: 03.12.13 Подякував: 3375 раз. Подякували: 3358 раз. Профіль 1 4 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 гру, 2025 15:19 prodigy написав: Ой+ написав: З Різдвом поважне панство!

Християнської поведінки хоч на день.

Електрики без обмежень.

https://kiev.informator.ua/uk/zaryadzha ... idklyuchen

Парадокс листопада показав, що навіть за тривалих знеструмлень частина мешканців столиці не лише не скоротила, а й збільшила споживання електроенергії

Цікаве спостереження про зміну споживання електроенергії під час відключень оприлюднив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко. За його даними, у листопаді 26% киян збільшили споживання, ще 20% залишили його без змін, а 54% - зменшили, при цьому середній показник у місті впав на 20%. Йдеться саме про період, коли в Києві вже діяли графіки, і світло часто було відсутнє годинами.

Судячи з коментарів під дописом, кияни добре впізнають себе у цій статистиці. Мешканці міста описують масову “заряджальну лихоманку”, коли після появи світла одночасно заряджають телефони, ноутбуки, павербанки та домашні зарядні станції. Додаткове споживання створюють і системи накопичення енергії, які через втрати під час заряджання і розряджання беруть з мережі більше електроенергії.

Заряджальна лихоманка: чверть киян почали споживати більше світла під час відключеньПарадокс листопада показав, що навіть за тривалих знеструмлень частина мешканців столиці не лише не скоротила, а й збільшила споживання електроенергіїЦікаве спостереження про зміну споживання електроенергії під час відключень оприлюднив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко. За його даними, у листопаді 26% киян збільшили споживання, ще 20% залишили його без змін, а 54% - зменшили, при цьому середній показник у місті впав на 20%. Йдеться саме про період, коли в Києві вже діяли графіки, і світло часто було відсутнє годинами.Судячи з коментарів під дописом, кияни добре впізнають себе у цій статистиці. Мешканці міста описують масову “заряджальну лихоманку”, коли після появи світла одночасно заряджають телефони, ноутбуки, павербанки та домашні зарядні станції. Додаткове споживання створюють і системи накопичення енергії, які через втрати під час заряджання і розряджання беруть з мережі більше електроенергії.

Потрібно перепрограмувати лічильники з тим, щоб могти в певні пікові періоди не відключати, а обмежувати споживання, наприклад, максимум 1 кВт/год, а не 3 по замовчуванню теперішні. З Різдвом поважне панство!Християнської поведінки хоч на день.Електрики без обмежень.Потрібно перепрограмувати лічильники з тим, щоб могти в певні пікові періоди не відключати, а обмежувати споживання, наприклад, максимум 1 кВт/год, а не 3 по замовчуванню теперішні.



вибачте, якісь дурнуваті поради про 1квт

у мене великий будинок і коли у нас по 48 годин не було світла, то не працювали навіть газові котли (я не кажу про електро-котли і кондиціонери), в домі темп. 15-16с (я трохи захворів, бо замерз, спати при такій температурі важко),

потім почали давати енергію з 2300 до 0900 (вмикаєш все і грієш будинок), влітку я заплатив 47700грн (збільшив потужність з 20квт до 37квт), тобто я тепер взмозі вмикати два електро-котри (сумарна їх потужність 36квт)

сьогодні в ранку включив 3 кондіціонери (з 14 наявних), 2 газових котла і 1 електро.- -на годину тільки(бо в нас зараз -5с (по відчуттям -22с, бо вітер 12м/с)-по факту спалив 6 газу і 15квт електрики за годину (витрати десь 115-120грн за годину)-підняв температуру у приміщеннях швидко з 14,5С до 16,2-16,5С



потім через 2 години прогріву залишив 1 газаовий котел (підігрів підлоги вимкнув, бо це дадаткові 5 кубів газу на день) і залишив 1 кондіціонер у великий залі. З такою економію буду мати десь 15,5-15,0спо всім приміщенням і витрати 150-200грн на день, якщо взагалі не топити -то буде 10с



(у спальні тримаю 19с коли маю енергію), бо при 15с я довго не витримаю,захворію



стосовно витрат енергії киянами-у мене дочка з зятем і дитиной маленькою мешкають у 25 поверхівкі, все на електріці, окрім опалення, 1200квт на місяць -це витрати у відносно теплому листопаді, взимку буде 1500-1800квт. в Києві температура два місяці буде -7с-5с

Тому людям байдуже до цих експертів, треба дитей не заморозити вибачте, якісь дурнуваті поради про 1квту мене великий будинок і коли у нас по 48 годин не було світла, то не працювали навіть газові котли (я не кажу про електро-котли і кондиціонери), в домі темп. 15-16с (я трохи захворів, бо замерз, спати при такій температурі важко),потім почали давати енергію з 2300 до 0900 (вмикаєш все і грієш будинок), влітку я заплатив 47700грн (збільшив потужність з 20квт до 37квт), тобто я тепер взмозі вмикати два електро-котри (сумарна їх потужність 36квт)сьогодні в ранку включив 3 кондіціонери-на годину тільки(бо в нас зараз -5с (по відчуттям -22с, бо вітер 12м/с)-по факту спалив 6 газу і 15квт електрики за годину (витрати десь 115-120грн за годину)-підняв температуру у приміщеннях швидко з 14,5С до 16,2-16,5Спотім через 2 години прогріву залишив 1 газаовий котел (підігрів підлоги вимкнув, бо це дадаткові 5 кубів газу на день) і залишив 1 кондіціонер у великий залі. З такою економію буду мати десь 15,5-15,0спо всім приміщенням і витрати 150-200грн на день, якщо взагалі не топити -то буде 10с(у спальні тримаю 19с коли маю енергію), бо при 15с я довго не витримаю,захворіюстосовно витрат енергії киянами-у мене дочка з зятем і дитиной маленькою мешкають у 25 поверхівкі, все на електріці, окрім опалення, 1200квт на місяць -це витрати у відносно теплому листопаді, взимку буде 1500-1800квт. в Києві температура два місяці буде -7с-5сТому людям байдуже до цих експертів, треба дитей не заморозити

это Эрмитаж? это Эрмитаж? Vadim_

Повідомлень: 4202 З нами з: 23.05.14 Подякував: 632 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 гру, 2025 22:52 flyman написав: Є ще така штука, можна назвати "ліхтарик судного дня"

https://fi202x.blogspot.com/2025/12/blog-post_24.html Є ще така штука, можна назвати "ліхтарик судного дня"

А для тех, у кого семь 18650 уже сели, а своей силушки ещё три+ недели нажимать на этот фонарик не хватает, у китайцев есть забавные бензиновые/спиртовые бздюльки с выходом около 12 вольт. Даже дешевле $150 за штучку . Но помним, что тут не Китай или Швеция и их запуск даже на открытом балконе - это админштраф от 1700 до 3400 грн. Только на открытом воздухе, отойдя на несколько метров от стен. А для тех, у кого семь 18650 уже сели, а своей силушки ещё три+ недели нажимать на этот фонарик не хватает, у китайцев есть забавные бензиновые/спиртовые бздюльки с выходом около 12 вольт.. Но помним, что тут не Китай или Швеция и их запуск даже на открытом балконе - это админштраф от 1700 до 3400 грн. Только на открытом воздухе, отойдя на несколько метров от стен. moveton

Повідомлень: 6371 З нами з: 23.03.18 Подякував: 90 раз. Подякували: 780 раз. Профіль 3 8 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 гру, 2025 23:57 Пережили блек-аут на півтори доби, бо на ТП виникли проблеми. Двух станцій 1229 і 1440 Вт*год як раз вистачило на холодильник, мікрохвильову, світло і трохи електрочайник (пізніше перейшли на звичайний, як відчував і пару днів назад купив). Але мабуть все таки ще візьму ту Ecoflow на 1920 Вт*год. Це ще б на добу могли розтягнути. Striker

Форумчанин року Повідомлень: 3310 З нами з: 15.02.20 Подякував: 3685 раз. Подякували: 5920 раз. Профіль 38 20 38 ВідповістиЦитата #<1 ... 153154155156 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_