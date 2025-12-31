Господар Вельзевула написав:

Vadim_ написав: кстати , всегда обращаю внимание на мелочи, я в шоке от упаковки Deya,

когда после включения сеть проседает-уползает не только напруга но и частота

Я тоже был в шоке.Включая качество кабелей и так далее. Офигенное качество. У меня с коробки работало, у друга инвертор подглючивал- китайцы прошили через интернет и все отлично.У меня теперь Дейя как Тойота по ассоциациям.+ настройки позволяют раздвинуть сильно требования по частоте и напруге,, раздвижка позволяет запихивать в нее "что есть".