Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 28 гру, 2025 21:02
кстати , всегда обращаю внимание на мелочи, я в шоке от упаковки Deya,такого
раньше не видел у европейцев и малазийцев с тайванцами разом
Vadim_
Повідомлень: 4271
З нами з: 23.05.14
Подякував: 633 раз.
Подякували: 514 раз.
Профіль
Додано: Нед 28 гру, 2025 21:34
Vadim_ написав:
кстати , всегда обращаю внимание на мелочи, я в шоке от упаковки Deya,такого
раньше не видел у европейцев и малазийцев с тайванцами разом
В тубусі продають?
Hotab
Повідомлень: 17447
З нами з: 15.02.09
Подякував: 402 раз.
Подякували: 2556 раз.
Профіль
Додано: Нед 28 гру, 2025 22:47
Vadim_ написав:
кстати , всегда обращаю внимание на мелочи, я в шоке от упаковки Deya,такого
раньше не видел у европейцев и малазийцев с тайванцами разом
Я тоже был в шоке.
Включая качество кабелей и так далее. Офигенное качество. У меня с коробки работало, у друга инвертор подглючивал- китайцы прошили через интернет и все отлично.
У меня теперь Дейя как Тойота по ассоциациям.
+ настройки позволяют раздвинуть сильно требования по частоте и напруге, когда после включения сеть проседает-уползает не только напруга но и частота, раздвижка позволяет запихивать в нее "что есть".
Господар Вельзевула
Повідомлень: 1095
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 46 раз.
Профіль
Додано: Пон 29 гру, 2025 07:48
Господар Вельзевула написав: Vadim_ написав:
кстати , всегда обращаю внимание на мелочи, я в шоке от упаковки Deya,такого
раньше не видел у европейцев и малазийцев с тайванцами разом
Я тоже был в шоке.
Включая качество кабелей и так далее. Офигенное качество. У меня с коробки работало, у друга инвертор подглючивал- китайцы прошили через интернет и все отлично.
У меня теперь Дейя как Тойота по ассоциациям.
+ настройки позволяют раздвинуть сильно требования по частоте и напруге, когда после включения сеть проседает-уползает не только напруга но и частота
, раздвижка позволяет запихивать в нее "что есть".
не знаю про одно и тоже мы говорим ,
при от сети камасутра с ЭЭ,светомузыка , НО котёл с холодильником не ругаються и работают, продавец говорит что так и должно быть, сеть в Украине не стабильна.
в неё (Дея) бы стабилизацию от сети и просто космос
Vadim_
Повідомлень: 4271
З нами з: 23.05.14
Подякував: 633 раз.
Подякували: 514 раз.
Профіль
Додано: Пон 29 гру, 2025 08:46
flyman написав:
труъ виживальщик, не з Києва Фейслеса
Цэ пездетць
Нахрен ему эти лампочки, нехай ограбит храм РП-МПЦ, там свечек дох..я
На РХ 6.01 приготовили продавать.
барабашов
Повідомлень: 5582
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 367 раз.
Профіль
Додано: Сер 31 гру, 2025 10:07
Пасмурно , небольшая метель а генерация 250 ват, если не мутит приложение, что бы посетить финансуа , достаточно
Vadim_
Повідомлень: 4271
З нами з: 23.05.14
Подякував: 633 раз.
Подякували: 514 раз.
Профіль
Додано: Сер 31 гру, 2025 11:25
Vadim_ написав:
Пасмурно , небольшая метель а генерация 250 ват, если не мутит приложение, что бы посетить финансуа , достаточно
У Барабашова за святковим столом також росте генерація
Hotab
Повідомлень: 17447
З нами з: 15.02.09
Подякував: 402 раз.
Подякували: 2556 раз.
Профіль
