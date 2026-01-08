|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Додано: Сер 07 січ, 2026 16:25
Можливо. Я так і бачу, як хтось закидує прання на 3-4 години на 40-60 градусів при вимкненому світлі.
Профіль
Додано: Сер 07 січ, 2026 16:27
Так є 1+ година
Воно і 1 кВтгод не зʼїсть)
Додано: Чет 08 січ, 2026 06:54
Знову блекаут, тільки тепер в декількох областях відразу. А я ще вчора трохи пограв і розрядив нову станцію до 60%, дуже вчасно) Але все одно тепер хоч якийсь запас є.
Додано: Чет 08 січ, 2026 08:46
В Дніпрі (та мабуть всюди крім ЗУ) треба все тримати по максимуму зарядженим завжди. Та і 5-ку як мінімум треба було давно мати..
Але тепер вже «що ж», тримайтесь.
(Через скільки годин дніпропетровські флудьори замовкнуть? Чи вони в Стамбулі?)
Додано: Чет 08 січ, 2026 09:21
В мене і так 4.5 кВт*год сумарно, але заряджаю тільки вночі і використовую навіть коли є світло) На ранок десь більша половина заряду в середньому, ще на добу-півтори вистачить. А так ви праві, треба буде переглянути патерн використання.
