RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 161162163164
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 16:25

Можливо. Я так і бачу, як хтось закидує прання на 3-4 години на 40-60 градусів при вимкненому світлі. :lol:
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3323
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3687 раз.
Подякували: 5920 раз.
 
Профіль
 
38
20
38
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 16:27

  Striker написав:Можливо. Я так і бачу, як хтось закидує прання на 3-4 години на 40-60 градусів при вимкненому світлі. :lol:

Так є 1+ година
Воно і 1 кВтгод не зʼїсть)
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17511
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2557 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 06:54

Знову блекаут, тільки тепер в декількох областях відразу. А я ще вчора трохи пограв і розрядив нову станцію до 60%, дуже вчасно) Але все одно тепер хоч якийсь запас є.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3323
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3687 раз.
Подякували: 5920 раз.
 
Профіль
 
38
20
38
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 08:46

  Striker написав:Знову блекаут, тільки тепер в декількох областях відразу. А я ще вчора трохи пограв і розрядив нову станцію до 60%, дуже вчасно) Але все одно тепер хоч якийсь запас є.

В Дніпрі (та мабуть всюди крім ЗУ) треба все тримати по максимуму зарядженим завжди. Та і 5-ку як мінімум треба було давно мати..
Але тепер вже «що ж», тримайтесь.
(Через скільки годин дніпропетровські флудьори замовкнуть? Чи вони в Стамбулі?)
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17511
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2557 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 09:21

  Hotab написав:В Дніпрі (та мабуть всюди крім ЗУ) треба все тримати по максимуму зарядженим завжди. Та і 5-ку як мінімум треба було давно мати..
Але тепер вже «що ж», тримайтесь.
(Через скільки годин дніпропетровські флудьори замовкнуть? Чи вони в Стамбулі?)

В мене і так 4.5 кВт*год сумарно, але заряджаю тільки вночі і використовую навіть коли є світло) На ранок десь більша половина заряду в середньому, ще на добу-півтори вистачить. А так ви праві, треба буде переглянути патерн використання.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3323
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3687 раз.
Подякували: 5920 раз.
 
Профіль
 
38
20
38
  #<1 ... 161162163164
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15377)
08.01.2026 10:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.