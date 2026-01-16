RSS
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 14:23

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Hotab написав:
  Faceless написав:
  Wirująświatła написав:14 часов без э.э.

То ще непогано, у нас котрий день по 16 і графіків нема, чисто лотерея

Хоч не суцільні 16?
Це де такий жах?
Суцільні.
Лівий берег
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 14:25

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Wirująświatła написав:
  smdtranz написав:типичный график в Киеве
  Faceless написав:у нас котрий день по 16 і графіків нема, чисто лотерея
а чат бот дтэк в тг что пишет? или оно не соблюдается?
То що пише не повʼязане з реальністю. Екстрені вимкнення, графіки не діють
То ще нічого, є колеги в яких на добу вимикали, і це на правому
На Русанівці є квартири в яких ніхєра немає з 9 січня. Причому у частини квартир в будинку є, у частини ні. "Складна схема підключення, нічого не можна зробити"
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 14:49

  Faceless написав:На Русанівці є квартири в яких ніхєра немає з 9 січня. Причому у частини квартир в будинку є, у частини ні. "Складна схема підключення, нічого не можна зробити"
електрики нізвідки не беруться. Невидима рука ринку не може моментально їх настругати в достатній кількості. Та і щось не чути щоб намагалась, обєм робіт виріс кратно а про ріст зарплат в енергетиці щось не чути.
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 15:03

Banderlog

ріст зарплат в енергетиці щось не чути.


Інсталяція інвертора і батареї в щиток від 200 дол. Є і по 500
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 15:10

до речі київське водосховище обміліло капець, дуже сильно скинули воду, я такого за свої 54 ще не бачив, походу готуються приймати повінь з бєларашки, вже натякають що знов може трохи підтопити, як рік тому
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 15:16

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Banderlog написав:
  Faceless написав:На Русанівці є квартири в яких ніхєра немає з 9 січня. Причому у частини квартир в будинку є, у частини ні. "Складна схема підключення, нічого не можна зробити"
електрики нізвідки не беруться. Невидима рука ринку не може моментально їх настругати в достатній кількості. Та і щось не чути щоб намагалась, обєм робіт виріс кратно а про ріст зарплат в енергетиці щось не чути.
Нє, деякі квартири вичепили бригаду дтек і їм порішали, але просто таких випадків багато, це неможливо швидко розрулити
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 15:18

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Hotab написав:Banderlog

ріст зарплат в енергетиці щось не чути.


Інсталяція інвертора і батареї в щиток від 200 дол. Є і по 500
Ну якщо не хочете щоб вам наколхозили, то краще по 500
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 16:00

  Hotab написав:
  Wirująświatła написав:
  smdtranz написав:типичный график в Киеве
  Faceless написав:у нас котрий день по 16 і графіків нема, чисто лотерея
а чат бот дтэк в тг что пишет? или оно не соблюдается?

По Києву просто намалювали «можливі відключення « на всю добу і хз як буде. О 9 ранку виключили. Коли буде - хз. Але більше 12 годин поспіль ще не було. Частіше 6-8
Мене до 12 годин все влаштовує.

А ви звернули увагу як наш економний економ зник з форуму (рідко заглядає) з довгими відключеннями? Займається заряджанням своїх подєлок цілими днями 😅
І це добре , менде флуду.

Кстати да хотел спросить где флайман? Его и на других ветках нет? Не замёрз..ли.
Ещё интересное наблюдение. В 2023 мой жк серьезно готовился к зимним блекаутам. Была закуплена печь на дровах, запас дров, генератор (простенький), установлена альтанка с тентом где можно согреться и покушать. В этом году ни-че-го. Альтанка всегда пустая, печь никто не разжигал, генератор ни разу не включали. А таких блекаутов как сейчас с зимы 2022г Ирпень не видел. Запаслись инверторами? Купили по домику в деревне? Привыкли и не парятся?
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 16:14

[quote="5924053:Faceless"]
це дуже надпотужно

у нас 7... нема 3... є
вовремя мі "одели кеды" ,СЭС
