Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 20:31

откровення про електриків

  Banderlog написав:
  Faceless написав:На Русанівці є квартири в яких ніхєра немає з 9 січня. Причому у частини квартир в будинку є, у частини ні. "Складна схема підключення, нічого не можна зробити"
електрики нізвідки не беруться. Невидима рука ринку не може моментально їх настругати в достатній кількості. Та і щось не чути щоб намагалась, обєм робіт виріс кратно а про ріст зарплат в енергетиці щось не чути.

ти ж в "нападі" скиглиш що нема тебе главного закарпатського енергетика замінити, треба ловити Микол і Тарасів, а тут таке откровення про електриків
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42115
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2873 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 20:34

ефект доміно

ефект доміно

  finuser589 написав:до речі київське водосховище обміліло капець, дуже сильно скинули воду, я такого за свої 54 ще не бачив, походу готуються приймати повінь з бєларашки, вже натякають що знов може трохи підтопити, як рік тому

або ефект доміно дніпрокаскаду, київським низинам ПБ і всьому ЛБ приготуватись
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42115
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2873 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 20:34

  flyman написав:
  Banderlog написав:
  Faceless написав:На Русанівці є квартири в яких ніхєра немає з 9 січня. Причому у частини квартир в будинку є, у частини ні. "Складна схема підключення, нічого не можна зробити"
електрики нізвідки не беруться. Невидима рука ринку не може моментально їх настругати в достатній кількості. Та і щось не чути щоб намагалась, обєм робіт виріс кратно а про ріст зарплат в енергетиці щось не чути.

ти ж в "нападі" скиглиш що нема тебе главного закарпатського енергетика замінити, треба ловити Микол і Тарасів, а тут таке откровення про електриків

о наконец то. как выживаешь бро? мы тут волновались с хотабом. Хотели тебя в кампусе приютить.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31215
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2532 раз.
Подякували: 3513 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 20:37

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Я б такой шо на Мухаева кампус вообще переписать
У ЮА есть доступ к реестрам, а у меня к бейсбольным битам и нунчакам
Заодно проверим на сколько дней Муху хватит легендарной батареи на 5квт
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5622
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 20:37

на добу вистачає

на добу вистачає

  Faceless написав:Акуми сіли от і нема інтернету

на добу вистачає, що ще написати?
https://fi202x.blogspot.com/2025/12/2-126-usb-c-pd.html
спаяв перемикач 12В/24В для заряда/розряда, по просьбе переживальников запощу отчьот
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42115
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2873 раз.
 
Профіль
 
1
4
  #<1 ... 168169170171
