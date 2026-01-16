Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Faceless написав:На Русанівці є квартири в яких ніхєра немає з 9 січня. Причому у частини квартир в будинку є, у частини ні. "Складна схема підключення, нічого не можна зробити"
електрики нізвідки не беруться. Невидима рука ринку не може моментально їх настругати в достатній кількості. Та і щось не чути щоб намагалась, обєм робіт виріс кратно а про ріст зарплат в енергетиці щось не чути.
ти ж в "нападі" скиглиш що нема тебе главного закарпатського енергетика замінити, треба ловити Микол і Тарасів, а тут таке откровення про електриків
finuser589 написав:до речі київське водосховище обміліло капець, дуже сильно скинули воду, я такого за свої 54 ще не бачив, походу готуються приймати повінь з бєларашки, вже натякають що знов може трохи підтопити, як рік тому
або ефект доміно дніпрокаскаду, київським низинам ПБ і всьому ЛБ приготуватись
о наконец то. как выживаешь бро? мы тут волновались с хотабом. Хотели тебя в кампусе приютить.