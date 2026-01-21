RSS
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 07:13

Wirująświatła

Wirująświatła
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 07:41

Wirująświatła

🎯Коли інтернет відключили: месенджери без серверів стали планом Б

Що робити, якщо держава відключає інтернет, мобільний зв'язок і навіть SMS? Для мільйонів іранців це не теорія, а реальність. Відповіддю стали меш-месенджери - додатки, що працюють через Bluetooth і WiFi без підключення до мережі. Пристрої з'єднуються один з одним напряму, створюючи локальну мережу в межах кварталу або будівлі.

Лідери ринку - Briar (2,6 млн завантажень) і Bitchat від співзасновника Twitter Джека Дорсі (майже 2 млн). Принцип простий: немає центральних серверів, дані тільки на телефонах, сквозне шифрування, ніякої реєстрації за номером. Владам просто нема чого блокувати. Briar навіть вміє передавати дані через карти пам'яті і використовує TOR при наявності інтернету.

Технологію вже перевірили в бойових умовах: Bridgefy масово використовували в Гонконзі під час протестів і в М'янмі після перевороту. Деякі виробники вбудовують подібні функції прямо в смартфони - дзвінки без SIM-карти на відстані до 1,5 км. Мінуси: медіафайли передаються погано, Bluetooth виснажує батарею, втрата телефону - втрата всієї переписки.

Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 08:00

Hotab

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

🔴 07:25 Світло зникло
🕓 Воно було 3год 15хв

Батарея квартири відновилась
На ліфтах/воді не повністю, теж є про що поговорити з правлінням осбб щодо налаштувань інверторів
Hotab
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 08:39

prodigy

  ЛАД написав:Кстати, о страданиях Киева. И о том, как благополучно в Харькове.
Разговаривал сейчас с товарищем на ХТЗ. У него в квартире в двушке в одной комнате +13, в другой намного теплее - +14.
Живут они с сестрой. Он мой ровесник, сестра на несколько лет младше. И ничего, не умирают.


7й рік при +13/14С, опалюю комбіновано газ 350(цього місяця буде 400куб.м.), електрика 800 квт/г. на місяць

у січні 2025 (середня темп по місяцю була +7с, вночі +3,5С) витратив -газ 60куб, електрика 600квт/г, генерація була 1150квт(мені сплатили 3250грн-600грн за газ/розподіл, то 2650грн був у плюсі), цього місяця десь у мінус 5000-5000грн(але такий січень раз на 7-8 років буває) генерація 390квт за 20 днів(панелі вкриті снігом, "не бачать" сонця), може завтра сніг розтане?(прогнозують +2с)
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 09:02

Wirująświatła

Wirująświatła
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 09:06

Letusrock

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:7й рік при +13/14С, опалюю комбіновано газ 350(цього місяця буде 400куб.м.), електрика 800 квт/г. на місяць

яка площа, 500 квадратів? в будинку 150кв.м. йде до 280 кубів газу (електрикою не опалюється) і в кімнатах +22С
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 09:14

Faceless

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Hotab написав: 07:25 Світло зникло
Воно було 3год 15хв

Батарея квартири відновилась
На ліфтах/воді не повністю, теж є про що поговорити з правлінням осбб щодо налаштувань інверторів
В нас вже більше 30 годин нема, перед тим було годину і до того 7 не було. Все сіло вже
Faceless
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 09:15

prodigy

  Letusrock написав:
  prodigy написав:7й рік при +13/14С, опалюю комбіновано газ 350(цього місяця буде 400куб.м.), електрика 800 квт/г. на місяць

яка площа, 500 квадратів? в будинку 150кв.м. йде до 280 кубів газу (електрикою не опалюється) і в кімнатах +22С


500+
вчора не було електрики 12 годин (з 8-20), тримався на резервних батареях(грівся газом по мінімально для підтримки-тем 13,5с, в моїй спальні 16с), коли дали енергію включив 2 кондіціонера, підігрів підлоги на 1му поверху (до 08 ранку-витратив 30 кубів газу і 30квт Ел. Енергії (вночі мороз -7с(по відчуттям -20с)
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 09:17

Letusrock

  prodigy написав:
  Letusrock написав:яка площа, 500 квадратів? в будинку 150кв.м. йде до 280 кубів газу (електрикою не опалюється) і в кімнатах +22С

500+
вчора не було електрики 12 годин (з 8-20), тримався на резервних батареях(грівся газом по мінімально для підтримки-тем 13,5с, в моїй спальні 16с), коли дали енергію включив 2 кондіціонера, підігрів підлоги на 1му поверху (до 08 ранку-витратив 30 кубів газу і 30квт Ел. Енергії (вночі мороз -7с(по відчуттям -20с)

якщо 500+ то непогано. а будинок утеплений?
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 09:32

prodigy

  Letusrock написав:
  prodigy написав:
  Letusrock написав:яка площа, 500 квадратів? в будинку 150кв.м. йде до 280 кубів газу (електрикою не опалюється) і в кімнатах +22С

500+
вчора не було електрики 12 годин (з 8-20), тримався на резервних батареях(грівся газом по мінімально для підтримки-тем 13,5с, в моїй спальні 16с), коли дали енергію включив 2 кондіціонера, підігрів підлоги на 1му поверху (до 08 ранку-витратив 30 кубів газу і 30квт Ел. Енергії (вночі мороз -7с(по відчуттям -20с)

якщо 500+ то непогано. а будинок утеплений?


в моєму уявленні -не дуже гарно (45см стіна +5см пенопласт),
якби я будував його: то(250м2 максимум) 60см стіна +10см екструдірований , або термопанелі (https://keramterm.com.ua/configurator), але це не дешево (на будинок вийде від 35к+ дол), дешевше більше газу спалити, або звикати до +14с(я вже звикнув :mrgreen:
