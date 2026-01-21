Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
🎯Коли інтернет відключили: месенджери без серверів стали планом Б
Що робити, якщо держава відключає інтернет, мобільний зв'язок і навіть SMS? Для мільйонів іранців це не теорія, а реальність. Відповіддю стали меш-месенджери - додатки, що працюють через Bluetooth і WiFi без підключення до мережі. Пристрої з'єднуються один з одним напряму, створюючи локальну мережу в межах кварталу або будівлі.
Лідери ринку - Briar (2,6 млн завантажень) і Bitchat від співзасновника Twitter Джека Дорсі (майже 2 млн). Принцип простий: немає центральних серверів, дані тільки на телефонах, сквозне шифрування, ніякої реєстрації за номером. Владам просто нема чого блокувати. Briar навіть вміє передавати дані через карти пам'яті і використовує TOR при наявності інтернету.
Технологію вже перевірили в бойових умовах: Bridgefy масово використовували в Гонконзі під час протестів і в М'янмі після перевороту. Деякі виробники вбудовують подібні функції прямо в смартфони - дзвінки без SIM-карти на відстані до 1,5 км. Мінуси: медіафайли передаються погано, Bluetooth виснажує батарею, втрата телефону - втрата всієї переписки.
ЛАД написав:Кстати, о страданиях Киева. И о том, как благополучно в Харькове. Разговаривал сейчас с товарищем на ХТЗ. У него в квартире в двушке в одной комнате +13, в другой намного теплее - +14. Живут они с сестрой. Он мой ровесник, сестра на несколько лет младше. И ничего, не умирают.
7й рік при +13/14С, опалюю комбіновано газ 350(цього місяця буде 400куб.м.), електрика 800 квт/г. на місяць
у січні 2025 (середня темп по місяцю була +7с, вночі +3,5С) витратив -газ 60куб, електрика 600квт/г, генерація була 1150квт(мені сплатили 3250грн-600грн за газ/розподіл, то 2650грн був у плюсі), цього місяця десь у мінус 5000-5000грн(але такий січень раз на 7-8 років буває) генерація 390квт за 20 днів(панелі вкриті снігом, "не бачать" сонця), може завтра сніг розтане?(прогнозують +2с)
яка площа, 500 квадратів? в будинку 150кв.м. йде до 280 кубів газу (електрикою не опалюється) і в кімнатах +22С
500+ вчора не було електрики 12 годин (з 8-20), тримався на резервних батареях(грівся газом по мінімально для підтримки-тем 13,5с, в моїй спальні 16с), коли дали енергію включив 2 кондіціонера, підігрів підлоги на 1му поверху (до 08 ранку-витратив 30 кубів газу і 30квт Ел. Енергії (вночі мороз -7с(по відчуттям -20с)
500+ вчора не було електрики 12 годин (з 8-20), тримався на резервних батареях(грівся газом по мінімально для підтримки-тем 13,5с, в моїй спальні 16с), коли дали енергію включив 2 кондіціонера, підігрів підлоги на 1му поверху (до 08 ранку-витратив 30 кубів газу і 30квт Ел. Енергії (вночі мороз -7с(по відчуттям -20с)
якщо 500+ то непогано. а будинок утеплений?
в моєму уявленні -не дуже гарно (45см стіна +5см пенопласт), якби я будував його: то(250м2 максимум) 60см стіна +10см екструдірований , або термопанелі (https://keramterm.com.ua/configurator), але це не дешево (на будинок вийде від 35к+ дол), дешевше більше газу спалити, або звикати до +14с(я вже звикнув