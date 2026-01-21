Додано: Сер 21 січ, 2026 17:10

При поддержке Укрзализныци и Фонда Говарда Г. Баффета в области приступил к работе автономный поезд-кухня. Он работает в Бучанском районе, откуда общины – Буча, Ирпень, Гостомель, Бородянка, Дмитровка, Немешаево, Белогородка – получают готовые порции горячей пищи и организуют их дальнейшую доставку на местах, а также в развернутых палатках обогрева.



Об этом стало известно из сообщения в соцсети председателя Киевской ОГА Николая Калашника.



«В первый день работы общины получили почти 4,5 тысячи порций горячих обедов. Еду передали в места временного проживания внутренне перемещенных лиц, через территориальные центры и социальные службы адресно – маломобильным и малозащищенным жителям, а также аварийным бригадам энергетикам, которые работают круглосуточно», – запостил он.



По его словам, поезд-кухня – это полностью автономное решение с мощностью до 10 тысяч порций в сутки. Полноценное меню включает в себя первые и основные блюда, салаты, фрукты. Поезд готовит и передает еду, а общины обеспечивают логистику и доставку конечным получателям.



При этом параллельно в области функционирует мобильная кухня – благотворительный фудтрак «Еда без границ». В течение неполной недели он работал в Борисполе, где за это время выдал 22,5 тысячи порций горячей пищи. Сейчас фудтрак переехал в Бровары, где сегодня запланирована раздача около 5 тысяч обедов.



Проект «Еда без границ» реализуется совместно с благотворительным фондом «Искра Добра» и «Добробат» и работает по всей Украине – в общинах, оказавшихся в кризисных условиях, в частности, из-за ударов по энергетической инфраструктуре. Мощность этой мобильной кухни – около 10 тысяч порций в сутки.



По данным Киевской ОГА, сегодня в области на попечении территориальных центров и учреждений социальной защиты находится 46 тысяч человек. Социальные работники ежедневно снабжают их уходом и питанием на дому.



«Параллельно с питанием мы усиливаем сеть пунктов несокрушимости. В рамках проекта Министерство развития общин и территорий Украины во главе с Вицепремьер-министром по восстановлению Алексеем Кулебой и Укрзализныци «100 вагонов несокрушимости» Киевщина получает еще 10 вагонов - по два для общин Боярки, Ирша. в области уже будет 19 вагонов несокрушимости», – говорит глава Киевской ОГА.



Такие вагоны – это мобильные пункты обогрева, связи и временного пребывания. Они оснащены отоплением, Starlink, зарядными станциями, микроволновками, холодильниками, детскими купе и отдельным купе для проживания с домашними животными. Один вагон может одновременно принять около 50 человек. Они уже работают в Василькове, Борисполе, Броварах и Фастове.





Ранее сообщалось, что в Украине создадут опорные пункты несокрушимости, которые будут работать круглосуточно. Режим комендантского часа остается неизменным и не подлежит отмене или пересмотру, но в случае продолжительных отключений от электроснабжения или тепла для некоторых регионов будет гибким. При этом любые исключения будут приниматься только при участии военного командования и Советов обороны и только там, где это позволяет ситуация с безопасностью