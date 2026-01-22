|
|
|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 22 січ, 2026 12:13
Wirująświatła написав:
😳Лише в січні столицю покинули 600 000 людей, – заявив мер в інтервʼю
Він ще зазначив, що в деяких будинках настільки холодно, що мешканці не можуть користуватися туалетом, оскільки вода замерзла в унітазі.
Також за словами Кличка, якщо систему водовідведення не буде швидко відновлено разом із водопостачанням, існує висока ймовірність поширення хвороб.
ㅤ
це як він порахував скільки покинуло? По зменшенню кількості телефонних абонентів в мережі?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4497
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Чет 22 січ, 2026 12:16
Миша-клиент написав:
- на Позняках в аналогичной высотке (20+ этажей) жильцы скинулись и купили генератор на воду и на лифт: вода - теперь есть; в один лифт - поставили замок (кто не скидывался - не получил ключ, без которого - ни вызвать лифт, ни поехать в нем, ходит по лестнице пеша если нет электричества, а есть - этот лифт работает в обычном режиме).
У нас і в сусідніх як зроблено (і ще ставлять) на ліфти: інвертор на 20-30 кВт + батарей на 30-40 кВт*год, підключають два ліфти, з яких у блекаут працює один (якщо довгий блекаут живлять маленький щоб надовше вистачило, і у випадку поломки одного ліфта легко ввімкнути інший); вистачає на блекаути до 12 годин. В ліфтах і так є система доступу, просто додають налаштування, що під час блекаутів працюють ключі тільки тих хто скидувався на інвертор.
Загалом вартість задоволення зараз 10-12 куо.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37252
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8291 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Чет 22 січ, 2026 12:17
Banderlog написав:
це як він порахував скільки покинуло? По зменшенню кількості телефонних абонентів в мережі?
когда то так посчитали что миллион абонентов ежедневно ездят из области в Киев на работу. А что есть точнее способ?
Faceless написав:
Загалом вартість задоволення зараз 10-12 куо.
500уе на этаж в среднем. На этаже обычно 8-10 квартир, 50уе с квартиры. Но скинутся захочет где то половина, так что 100уе. Недорого. Учитывая что пешком туда-сюда не находишься. Был в жк Видпочинок нам запитано все 4 лифта в одной свечке.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31310
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2535 раз.
- Подякували: 3515 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Чет 22 січ, 2026 12:27
Wirująświatła написав:
Нам пишуть мешканці ЖК «Парковий» у Києві (Святошинський район, бульвар Миколи Руденка)
Житловий комплекс із понад тисячею квартир уже кілька днів поспіль потерпає від багатогодинних відключень електроенергії — по 17 і більше годин без світла.
У цьому будинку все повністю на електриці. Коли немає світла — немає нічого:
▪️ немає опалення
▪️ немає води
▪️ немає можливості приготувати їжу
▪️ сотні сімей з маленькими дітьми залишаються фактично в холоді й темряві
Люди не розуміють, що відбувається і коли чекати відновлення електропостачання.
Подивився по ЛУН про цей ЖК, опалення централізоване, тож коли мова про "все на електриці" - мається на увазі, що потрібно живити насоси, а не власну котельню на електриці. Звідси питання, що то за слоупоки, 4 роки повномасштабна війна і блекаути, фактично 4 роки було, щоб поставити на насоси на воду і опалення генератор чи інвертори (у нас наприклад це зробили в кінці 22-го), і тут раптом "Люди не розуміють, що відбувається"
І це ж не якась обісцяна панелька з ЖЕКом.
П.С. Нам вночі таки включили. Світла не було по суті 55 годин (посля перших 7 годин на одну годину з'являлося вночі)
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37252
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8291 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Чет 22 січ, 2026 12:27
Wirująświatła написав:Миша-клиент
не все шарят, нужны помогаторы, это не батарейки в пульте поменять. И наверное не у всех есть финансы. Надо бы кредит без % на обогреватель + зарядную станцию, а для осбб на генератор хотя бы для зарядки станций. В идеале чтобы всё было "в одном пакете". Вместо пропановых я бы советовал дизельные обогреватели. Можно на балкон (нам нужен отвод выхлопа). Все дальнобои такими греются. Пропан пожароопасен.
А чтобы соседи угорели от СО от дизеля - это норм?! (может, еще и генератор выпереть на балкон/лоджию?!). Я с 22-го этим вопросом интересуюсь и активно начал скупаться еще летом позапрошлого года, хотя сам - НЕ технарь. Летом прошлого - дозакупал альтернативное "железо", например: набор керамических горшков в пирамидку (вспоминая: "печку в синих изразцах" из Высоцкого) и лампадное масло (которое по отзывам практически не коптит), смастерил чтобы не покупать "керосинку" для них. Конечно, сейчас на ажиотаже - цены взвинтили, но тут уже стоит вопрос выживания, "спасение утопающих - дело рук самих утопающих", можно и к родычам в село съехать, к печке на дровах! Газ. керамический обогреватель (купленный полтора года тому, грн. за 500) - испытал уже в этом: согреться можно, и кислорода много не жжет: нагрел, проветрил помещение (пованивает пригорающая краска на новом рефлекторе) и норм!
А можно, когечно, сидеть и ждать пока власти, ОСББ и "дядя Вася" (еще кто?) комплексно и/или по-отдельности порешают твои вопросы - тоже вариант. Можно бочку или бак от выброшенной стиралки приспособить во дворе дома и топить спиленными там же деревьями и паркетом/мебелью из квартир, греясь и готовя еду: опыт жителей Алчевска (и не только) - в помощь!
Востаннє редагувалось Миша-клиент
в Чет 22 січ, 2026 12:36, всього редагувалось 2 разів.
-
Миша-клиент
-
-
- Повідомлень: 874
- З нами з: 02.11.08
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 102 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 22 січ, 2026 12:28
Миша-клиент написав:
набор керамических горшков в пирамидку
А можна трохи детальніше, не допетрав що це
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37252
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8291 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Чет 22 січ, 2026 12:36
Wirująświatła написав:
500уе на этаж в среднем. На этаже обычно 8-10 квартир, 50уе с квартиры. Но скинутся захочет где то половина, так что 100уе. Недорого. Учитывая что пешком туда-сюда не находишься. Был в жк Видпочинок нам запитано все 4 лифта в одной свечке.
У нас набагато менше квартир, але досягти хоча б половини це фантастичний успіх. Невисокі поверхи, особливо в кого нема маленьких дітей, не сильно мотивовані. Тому в кращому випадку від 300 баксів з квартири і більше.
Щоб захарчувати 4 ліфта треба як мінімум подвоїти ємність, і ставити або пару інверторів або один дуже потужний, тому це обійдеться в кращому випадку вдвічі дорожче. Проте були будинки де ставили і 20 кВт*год батарей на ліфт, цього б вистачало на блекаути по графікам, тут можна вкластися дешевше.
Також знаю випадки, де ОСББ просто включило всім в платіжки внесок на автономність ліфту. З однієї сторони, тоді всім виходить дешевше (там справді баксів по 100 виходило), з іншої - з нашим вільнолюдом завжди знаходиться якийсь принциповий впертюх, що подасть в суд на ОСББ за такий фінт і ще й виграє. Тому в нас в таку історію навіть не йшли, вже є досвід
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37252
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8291 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Чет 22 січ, 2026 12:41
Faceless по нашему жк в 2022 был несильный прилет, вынесло одну квартиру и окна где то в 50% квартир. Окна взяла на себя мэрия за деньги фондов, а на ту квартиру осбб включило пот3600 грн каждому в счёт. Не помню чтобы кто то возражал. У соседей реальное горе. Но и сумма небольшая. Если по 10-20к включили наверное возражения бы были. Например если придёт был бы не в одну квартиру.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31310
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2535 раз.
- Подякували: 3515 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Чет 22 січ, 2026 12:44
Wirująświatła написав:
Вместо пропановых я бы советовал дизельные обогреватели. Можно на балкон (нам нужен отвод выхлопа). Все дальнобои такими греются. Пропан пожароопасен.
Тут не можу не погодитись з Михайлом, дизельні/бензинові вихлопи з балкону це смертельно небезпечно і для вас і для сусідів. Звісно, якщо мова йтиме що опалення зникає як явище і на горизонті вирішення не видно - то з безвиході й таке буде і боротися з тим буде марно, проте ми все ж не в такій стадії.
Випадки пожеж та отруєнь чадним газом через генератори в квартирах вже почалися, зокрема і коли гена був на балконі (здається в цій же темі вище було). Так, там дєті природи якісь, що врубали генератор і пішли спати, але це ніяк не скасовує ризики, тож я б не ризикував таке радити.
Доречі радив би мати датчики СО, незалежно від того, який у вас будинок - якесь дитя природи щось встановить, газ піде у витяжку і тут вже смертельна лотерея
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37252
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8291 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Чет 22 січ, 2026 12:44
‼️Мільйон доларів може запропонувати Трамп кожному жителю Гренландії, якщо вони проголосують за приєднання до США, — Daily Mail
На острові проживає 57 тисяч людей, що оцінить острів у $57 млрд.
может лучше по 10куе каждому украинцу за приєднання до США? И сразу же конец войне.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31310
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2535 раз.
- Подякували: 3515 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|