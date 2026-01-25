RSS
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Суб 24 січ, 2026 13:52

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Hotab написав:Wirująświatła
В будинку відкрився box маркет (київська мережа, думаю ти в курсі) , ну і там власна піцерія на місці . Доволі пристойно доречі печуть, видають прямо з духовки. Так от, в години блекауту попит такий, що замовлення можна забрати лише через 2-3 години. Звичний режим - 15-20 хвилин
У них 2 гени по 9 кВт (на магаз і піцерію разом), і все добре.
Так, в нас теж поряд є. Єдиний мінус- нема застосунку щоб замовити і прийти тільки забрати. Для гурманів може й не підійде, а так пожерти цілком норм
І в нас піцерія нажаль без генератора
Суб 24 січ, 2026 14:27

Наші замовляють по телефону прямо кухару))
Бачив як він однією рукою відповідає на дзвінок, а іншою в піч доставляє диск)
Але в моменти вечірнього піку він відмовляє, мовляв не встигне до кінця робочого дня виконати
Суб 24 січ, 2026 16:42

В Ирпене прорыв. Есть моб. Интернет. Э.э. конечно нету. Дали в 8 утра на 2 часа. До этого с 1 ночи до 8 без э.э. затем с 10 до сих пор (пишут до 20) э.э. не будет. Киев частично запитан. Оболонь и Троя запитаны полностью

Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення
Суб 24 січ, 2026 17:36

⚠️ 💡Відсьогодні у Центрі Save Ukraine Irpin з’явилась можливість переночувати під час тривалих відключень електроенергії

Пункт незламності на базі Центру працює цілодобово та без вихідних.

Центр забезпечує:
▪️ тепле та безпечне приміщення;
▪️ стабільний зв’язок і можливість зарядити телефони, зарядні станції та іншу техніку;
▪️ гарячі напої та легкий перекус;
▪️ інформаційну підтримку від співробітників Центру.

🐾 З домашніми улюбленцями — можна (з дотриманням правил безпеки: собаки — в намордниках, коти — в переносках). До 22:00 заряд ещё есть а дальше надо будет что то решать.

📍 Адреса: м. Ірпінь, вул. Василя Стуса, 56 (біля Центрального парку)
📞 Контактний телефон: +38 067 309 32 09

Для ночівлі необхідно заповнити гугл-форму

В Ирпене это 1я круглосуточная точка насколько я знаю. Я бы пускал Ночевать только мам с детьми. Ночевать конечно не пойду а зарядить lifepo4 и пообщаться с аборигенами можно.
Суб 24 січ, 2026 18:46

  Wirująświatła написав:
. Я бы пускал Ночевать только мам с детьми. Ночевать конечно не пойду а зарядить lifepo4 и пообщаться с аборигенами можно.


А мужиков в ТЦК?)
Суб 24 січ, 2026 20:34

  Andrey2512 написав:
  Wirująświatła написав:
. Я бы пускал Ночевать только мам с детьми. Ночевать конечно не пойду а зарядить lifepo4 и пообщаться с аборигенами можно.


А мужиков в ТЦК?)

Скамейка в парке
Суб 24 січ, 2026 22:30

Мне кажется чтобы Давать э.э. 4 часа в сутки нет смысла рисовать графики..Зображення
Суб 24 січ, 2026 23:54

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

🟢 23:42 Світло з'явилося
🕓 Його не було 12год 32хв
Квартирна батарея (це вже 10квтгод) - 62%


Ліфт:
Зображення
Картинка показує , крім всього іншого , реальні втрати на перетворення.

🔴 08:15 Світло зникло
🕓 Воно було 8год 32хв

🟢 10:32 Світло з'явилося
🕓 Його не було 2год 16хв
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 25 січ, 2026 10:45, всього редагувалось 1 раз.
Нед 25 січ, 2026 09:57

  Hotab написав:Докупив Deye pro-b 5.1
Це має бути гарним знаком
Після минулого разу (коли купив комплект) вимкнення припинились на рік

Будинок організовує збір на генератор. Який на випадок повного блекауту буде по черзі живити батареї.


нкон почав робити власні батарейки по типу самозбору.
ціна дуже непогана, 1200 євро за 15 квтгод
Нед 25 січ, 2026 09:57

  Hotab написав:🟢 23:42 Світло з'явилося
🕓 Його не було 12год 32хв
Квартирна батарея (це вже 10квтгод) - 62%


Ліфт:
Зображення
Картинка показує , крім всього іншого , реальні втрати на перетворення.

🔴 08:15 Світло зникло
🕓 Воно було 8год 32хв


крута швидкість зарядки, це 6к дея так може? не перебор на 1С заряджатись?
