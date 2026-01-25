Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Hotab написав:Wirująświatła В будинку відкрився box маркет (київська мережа, думаю ти в курсі) , ну і там власна піцерія на місці . Доволі пристойно доречі печуть, видають прямо з духовки. Так от, в години блекауту попит такий, що замовлення можна забрати лише через 2-3 години. Звичний режим - 15-20 хвилин У них 2 гени по 9 кВт (на магаз і піцерію разом), і все добре.
Так, в нас теж поряд є. Єдиний мінус- нема застосунку щоб замовити і прийти тільки забрати. Для гурманів може й не підійде, а так пожерти цілком норм І в нас піцерія нажаль без генератора
Faceless Наші замовляють по телефону прямо кухару)) Бачив як він однією рукою відповідає на дзвінок, а іншою в піч доставляє диск) Але в моменти вечірнього піку він відмовляє, мовляв не встигне до кінця робочого дня виконати
В Ирпене прорыв. Есть моб. Интернет. Э.э. конечно нету. Дали в 8 утра на 2 часа. До этого с 1 ночи до 8 без э.э. затем с 10 до сих пор (пишут до 20) э.э. не будет. Киев частично запитан. Оболонь и Троя запитаны полностью
⚠️ 💡Відсьогодні у Центрі Save Ukraine Irpin з’явилась можливість переночувати під час тривалих відключень електроенергії
Пункт незламності на базі Центру працює цілодобово та без вихідних.
Центр забезпечує: ▪️ тепле та безпечне приміщення; ▪️ стабільний зв’язок і можливість зарядити телефони, зарядні станції та іншу техніку; ▪️ гарячі напої та легкий перекус; ▪️ інформаційну підтримку від співробітників Центру.
🐾 З домашніми улюбленцями — можна (з дотриманням правил безпеки: собаки — в намордниках, коти — в переносках). До 22:00 заряд ещё есть а дальше надо будет что то решать.
📍 Адреса: м. Ірпінь, вул. Василя Стуса, 56 (біля Центрального парку) 📞 Контактний телефон: +38 067 309 32 09
Для ночівлі необхідно заповнити гугл-форму
В Ирпене это 1я круглосуточная точка насколько я знаю. Я бы пускал Ночевать только мам с детьми. Ночевать конечно не пойду а зарядить lifepo4 и пообщаться с аборигенами можно.