Та навіть Growatt 5кВт так може, проте я до максимуму не виставляв. Але підняв щоб орієнтовно до 3 годин вкладатися після останніх довгих блекаутівtrololo написав:
крута швидкість зарядки, це 6к дея так може? не перебор на 1С заряджатись?
Додано: Нед 25 січ, 2026 10:38
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Додано: Нед 25 січ, 2026 10:44
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 25 січ, 2026 10:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 25 січ, 2026 10:45
trololo
Ні, то 15-ка на ліфті
Да, трета було б продати свою 5-ку і взяти ту 15-ку. Та нема часу
