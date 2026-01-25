RSS
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Нед 25 січ, 2026 10:38

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

trololo написав:
  Hotab написав:🟢 23:42 Світло з'явилося
Його не було 12год 32хв
Квартирна батарея (це вже 10квтгод) - 62%


Ліфт:
Зображення
Картинка показує , крім всього іншого , реальні втрати на перетворення.

08:15 Світло зникло
Воно було 8год 32хв


крута швидкість зарядки, це 6к дея так може? не перебор на 1С заряджатись?
Та навіть Growatt 5кВт так може, проте я до максимуму не виставляв. Але підняв щоб орієнтовно до 3 годин вкладатися після останніх довгих блекаутів
Нед 25 січ, 2026 10:44

Зображення

🔴Пункти ночівлі для мешканців Троєщині,

Никогда ещё переезд в Киев не был таким доступным
trololo
Ні, то 15-ка на ліфті

Да, трета було б продати свою 5-ку і взяти ту 15-ку. Та нема часу
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17710
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2563 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
