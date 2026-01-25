Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Віталій Кличко: Комунальники й енергетики відновлюють постачання послуг після нічної масованої атаки на критичну інфраструктуру столиці
Найскладніша ситуація наразі на Троєщині, де проблеми і з тепло-, і з водопостачанням, електрикою. Там близько 600 будинків без усіх послуг. І розгортають додаткові пункти обігріву – до тих 145, які були створені в Деснянському районі раніше.
Зокрема, йдеться про опорні пункти, де люди зможуть перебувати і вдень, і вночі. Такі пункти облаштовують, зокрема, у деяких школах, додатково оснащуючи їх мобільними котельнями, можливостями для ночівлі (карематами, харчуванням).
Ці пункти зараз облаштовують першочергово в школах № 263, № 264, № 275, № 293, № 306. Туди вже направили мобільні котельні для оперативного підключення.
Також додаткові намети-пункти обігріву розгорне ДСНС.
Міські служби роблять усе, щоб подолати кризову ситуацію, спричинену атаками ворога, який намагається залишити столицю без світла, тепла й води.
