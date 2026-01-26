RSS
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 15:09

  Striker написав:
  барабашов написав:Когда то мы на эту тему общались, но не помню точно - какой ВУЗ вы заканчивали? Если специальность - энергетик.

Дніпровська політехніка, бувший НГУ.
Екатеринославское высшее горное училище (1899—1912)
Горный институт Императора Петра Великого :shock:
Днепропетровский горный институт имени Артёма
Национальный горный университет

Біля колись бувшого танка, на бувшому проспекті К. Маркса, зараз Яворницького.

Спеціальність - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Понял
Я тоже в металле заканчивал энергомеханический факультет, но я электронщик, АСУ ТП
На Победе успели поюзать Т62 и получить звёздочки?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5629
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
 
