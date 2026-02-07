RSS
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 22:46

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:у вас есть альтернатива на 15-20квт в пределах 2куе?


Нет, но его вариант не будет стоить 2 куе даже за 15 кВт.
И будет глючить,а может и гореть.


lifepo кормірки коштують в районі 60 євро за 1 квтгод. недавно збирав батькам і друзям пару 3500 ватгодин станцію в пластиковому ящику, вийшло десь в районі 20 кгрн. із інвертором на 1500 та 100А зарядкою та авр, із якісною БМС
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 00:35

с 0 до 18 подача э.э. на 2 часа
надо готовится к тому что в сутки будут на 2 часа подавать.
Зображення
Из-за регулярных российских обстрелов ситуация с энергетикой крайне сложная. В связи с этим, графики отключений могут быть увеличены.

Таким неутешительным прогнозом поделился министр энергетики Денис Шмыгаль. Об этом стало известно после проведения заседания Штаба

"Ситуация в энергетике остается очень сложной. К сожалению, есть риск, что графики отключений могут ухудшаться. Это связано с последним ударом и тем, что дефицит генерации в энергосистеме все еще остается значительным", – говорится в сообщении.
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 00:40

  барабашов написав:И ни Теслу жены ни от него не заряжают, ни обратного процесса не предусмотрели.
ни Теслу жены ни жену Теслы. Дорого 30Квт/ч за 3,5куе. Там наверное 1,5куе услуги электрика или дизельный генератор.
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 16:50

❗️Ядерна безпека під серйозною загрозою: усі АЕС в Україні зупинили генерацію електроенергії після ударів рф, — гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.


❗️Бурштинська ТЕС зупинила роботу через сильні пошкодження — в місті немає опалення і води, відновити обіцяють протягом 48 годин.

Станція «на нулі», адже атака тривала близько 5 годин, повідомляє Бурштинська міськрада.

Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 16:50

Кажись начался самый жирный блекаут 1/23
Зображення
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 17:03

Зображення
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 18:02

https://rozetka.com.ua/ua/447598532/p447598532/ Акумуляторна батарея Pytes E-BOX-48100R 5,12 кВт/год для серверної стійки / 100 Агод / LiFePO4 / 51.2В / 51 кг (110402100007) черга 2 тижні
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 18:42

Не совсем понимаю, кто эти люди которые сейчас докупают мощности батарей.
Смысл? хоть пятерка то была у каждого кто инвертор ставил. Это с головой перекрывает свет, холодильник, интернет , всякую мелочь.
Отапливать электричеством с батарей-утопия, мало у кого есть такой ввод что бы быстро забивать много кВт. И инвертора у всех обычно слабенькие, 5-6 кВт пропустят макс,а ведь еще транзит на дом пропускать нужно в процессе заряда.
Отопление- это только газ и ТТ, никакая электрика не сможет обогревать помещение если не включена постоянно, постоянно- даже 2кВт (что вообще ничего не даст при расчета теплопотерь 100вт/м2)-это 18 кВт за 9 часов (стандарт отключения у нас)
Приготовление пищи вообще доступно (пока) с помощью баллона и печки.
Если вообще света не будет, какая разница потухнет он за 10 или за 20 часов?
Генератором все равно заряжать придется дольше при увеличении мощности , проще добивать одну батарею столько раз сколько нужно.
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 18:54

Хто ж купляє додаткові батареї? І справді


Не совсем понимаю, кто эти люди которые сейчас докупают мощности батарей.


Хто питає? А, той у кого 20 кВт батарей дома.

«Базова» шістка Deye sun 6к здатна в батарею 12-ку лити 6кВтгод щогодини (і залити повністю за трохи більше 2 години) і ще через себе пропускати 3 квт на живлення квартири.
9-10 кВт ввід зараз має навіть 1к квартира в новобудові. Де проблема? В головах дніпроетровських наркоманів?

Отапливать электричеством с батарей-утопия


Докупляє людина 5 кВтгод батарею (те що так дивує дніпропетровця) і має додаткових 6 годин (по суті вся ніч) роботи кондиціонера на обігрів. Накачуючи при цьому при -3 на вулиці десь 2 кВтгод тепла щогодини. Що навіть занадто для нормальної утепленої квартири. Інверторний конд скине споживання до 0.4 (коли Т в квартирі підніметься) і буде всю ніч підтримувати комфортний сон навіть без опалення.
І це я не кажу про скромніші рішення: тепле простирадло зі споживанням 60втгод/год . Але на всю ніч це ж треба 600! І знову на виручку приходить додаткова батарея 5квтгод.


при расчета теплопотерь 100вт/м2


Застряг в 80-х з безкоштовним газом і відповідними ДБН тих років
Бетон, поясни плиз недолугому сучасні вимоги
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 19:45

Зображення
