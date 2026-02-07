lifepo кормірки коштують в районі 60 євро за 1 квтгод. недавно збирав батькам і друзям пару 3500 ватгодин станцію в пластиковому ящику, вийшло десь в районі 20 кгрн. із інвертором на 1500 та 100А зарядкою та авр, із якісною БМС
Додано: П'ят 06 лют, 2026 22:46
Додано: Суб 07 лют, 2026 00:35
с 0 до 18 подача э.э. на 2 часа
надо готовится к тому что в сутки будут на 2 часа подавать.
Додано: Суб 07 лют, 2026 00:40
Додано: Суб 07 лют, 2026 16:50
Додано: Суб 07 лют, 2026 18:02
Додано: Суб 07 лют, 2026 18:42
Не совсем понимаю, кто эти люди которые сейчас докупают мощности батарей.
Смысл? хоть пятерка то была у каждого кто инвертор ставил. Это с головой перекрывает свет, холодильник, интернет , всякую мелочь.
Отапливать электричеством с батарей-утопия, мало у кого есть такой ввод что бы быстро забивать много кВт. И инвертора у всех обычно слабенькие, 5-6 кВт пропустят макс,а ведь еще транзит на дом пропускать нужно в процессе заряда.
Отопление- это только газ и ТТ, никакая электрика не сможет обогревать помещение если не включена постоянно, постоянно- даже 2кВт (что вообще ничего не даст при расчета теплопотерь 100вт/м2)-это 18 кВт за 9 часов (стандарт отключения у нас)
Приготовление пищи вообще доступно (пока) с помощью баллона и печки.
Если вообще света не будет, какая разница потухнет он за 10 или за 20 часов?
Генератором все равно заряжать придется дольше при увеличении мощности , проще добивать одну батарею столько раз сколько нужно.
Додано: Суб 07 лют, 2026 18:54
Хто ж купляє додаткові батареї? І справді
Хто питає? А, той у кого 20 кВт батарей дома.
«Базова» шістка Deye sun 6к здатна в батарею 12-ку лити 6кВтгод щогодини (і залити повністю за трохи більше 2 години) і ще через себе пропускати 3 квт на живлення квартири.
9-10 кВт ввід зараз має навіть 1к квартира в новобудові. Де проблема? В головах дніпроетровських наркоманів?
Докупляє людина 5 кВтгод батарею (те що так дивує дніпропетровця) і має додаткових 6 годин (по суті вся ніч) роботи кондиціонера на обігрів. Накачуючи при цьому при -3 на вулиці десь 2 кВтгод тепла щогодини. Що навіть занадто для нормальної утепленої квартири. Інверторний конд скине споживання до 0.4 (коли Т в квартирі підніметься) і буде всю ніч підтримувати комфортний сон навіть без опалення.
І це я не кажу про скромніші рішення: тепле простирадло зі споживанням 60втгод/год . Але на всю ніч це ж треба 600! І знову на виручку приходить додаткова батарея 5квтгод.
Застряг в 80-х з безкоштовним газом і відповідними ДБН тих років
Бетон, поясни плиз недолугому сучасні вимоги
