а взимку жити в нярошці (гібрид кухні і спальні: окреме приміщення на 12-15 м^2 , де є диван, плита та холодильник)

і ці люди забороняють колупатися в носі (жити в кавалірці)



вещи где держать? ну можно купить авто прицеп и держать там. Если парковка бесплатная и без срачей.

Як повідомив нашому виданню головний інспектор служби ДСНС Денис Порохня, рішення згорнути цей пункт незламності ухвалили минулого тижня на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міськради.



Роботу цього пункту забезпечувала міська рада. Зокрема, саме для його роботи двічі виділяли пальне. 26 січня на позачерговому засіданні виконкому — 500 л дизельного пального та 500 л бензину. На позачерговому виконкомі 2 лютого — іще 400 л дизелю та 260 л бензину.



Тоді заступниця міського голови Тетяна Кондратенко зауважила, що за весь період функціонування цього пункту з матеріального резерву вже було виділено 1 тис. л дизельного пального та 560 л бензину. Таким чином виходить, що для 13 днів роботи цього мобільного пункту незламності спрямували загалом 2 220 літрів палива.



При цьому мер Вячеслав Саулко додав, що на цей пункт щоденно витрачається майже 150 л пального і попросив членів виконкому підтримати це рішення. У присутніх ні запитань, ні заперечень не було.



Також на цьому виконкомі погодили закупівлю 290 л бензину та 1300 л дизелю загалом на 99,4 тис. грн – для поповнення матеріального резерву.





https://pereiaslav.city/articles/453333 ... 2-t-paliva

200хз мб а со 100куе точняк валить особо некуда. В испанские кипрские или словацкие деревни? Сначала надо там пожить хотя бы 5 лет для такого решения.



ПСА в бюджет $500 цілком впусується, це $6000 в рік,

100К/6К => 16 років

