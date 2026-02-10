|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 10 лют, 2026 18:40
барабашов написав:
банки к роутеру(кому с оптикой повезло
у нас провайдер врубает халявный wifi на весь период блэкаута, на случай вдруг у кого то роутер не запитан. Ловит не везде но есть точка где сила сигнала стабильно высокая.
airmax78 написав:
Хотя чего удивляться учитывая стремительную деградацию системы образования в течение 30 лет. Все закономерно и вполне заслуженно
я тоже критик нашей системы образования, но её причина - коррупция. Образование и медицина это больше распил денег, чем работа на результат.
2
3
Додано: Вів 10 лют, 2026 18:41
airmax78 написав: smdtranz написав:The_Rebel
так я и пишу, что в других странах та же фигня. фильм Идиократия был таки документальным
рассчитывать приходится только на себя
Пророческий. Демократия со всеобщим избирательным правом полностью себя изжила и ведет человечество к катастрофе. Это неоспоримый факт. И никакие высказывания Черчилля уже не работают и ничего не оправдывают. Все летит в пзду.
Це ж було вже©
Від Афін і Риму демократія змінювала автократію і навпаки, але й дотепер не ясно що краще для пересічної людини не наближеної до влади. Всюди свої плюси й мінуси, як на мене демократія добре коли суспільство більш-менш однорідне - по на національності, мові, культурі, достатку, освіті і тп. Тоді розкриються всі переваги. Але мінус в тому, що більшість дуже часто помиляється, а ти змушений все одно підкорятися цьому. Також величезний мінус, що потрібно загравати з електоратом, робити не як краще, в як сподобається електорату.
В автократії свої переваги - якщо умовний "цар" хороший (наприклад, Алієв, Ердоган), то країна швидше здійснює реформи без тормозів на бюрократію, більш обороноздатна та сильна стабільна. Але мінус, що може прийти поганий "цар" (Лукашенко, путін) і фіг його хто зжене з посади, незважаючи на те що "цар" уже нічого не може дати країні, тож країна може втратити декілька десятиліть розвитку.
Додано: Вів 10 лют, 2026 18:44
The_Rebel написав:
Але мінус, що може прийти поганий "цар" (Лукашенко, путін) і фіг його хто зжене з посади, незважаючи на те що "цар" уже нічого не може дати країні
а у нас тогда что? вас послушать янукович был махровый демократ. видимо помимо демократии и авторитаризма есть ещё другие формации взаимодействия власти и народа. Демократии у нас никогда не было. Головы журналистам отрывали на раз-два. А на диктатуру нет средств, чтобы купить лояльность силовиков, парламента, судебной системы, влиятельных сми. Вот и болтаемся как дерьмо в проруби не там ни тут.
Додано: Вів 10 лют, 2026 18:48
барабашов написав:
Бетон абсолютно прав
Стирать в реке, тем более при минус 15 на берегу речечьки - нереально
Готовить жрать на костре или буржуйке во дворе 12-16ти этажки, где все плюхи полностью на ЭЭ - нереально и малоосуществимо для людей, которые ходят на работу 5-6дн/8-9ч/365дней в году и со своих доходов и трат поделились с госбюджетом более чем наполовину(имея в будущем пенсию чуть более чем длина полового члена мыша), как раз на саркофаги как в Чернобыле по всем подстанциям.
Ну и связь с миром сейчас идёт не как при Сталине через громковорители в парадных коммуналок, а через интернет, и значит надо за эти два часа зарядить гаджеты, банки к роутеру(кому с оптикой повезло), акки ноутов, бесперебойники компов и телеков(с доступом в нет), лампы на 18650 и прочих батарейках...
Мыться тоже приходится не в июньской тёплой реке, а водой с бойлера, где на входе холодная вода(и это ещё повезло) с темп.1-3грд.
Вопрос отопления и подтопления(если вдруг присутствуют какое то ЦО или крышная котельная вообще есть, без автономных насосов, которыми хвастался Прохожий в своих прелестях на ЛУ) при недостаточной температуре носителя вообще не рассматривается(ну точнее тепло тоже подаётся 3 часа в сутки, а батареи остывают за два)
Там линия в 10квт на каждую трёшку нужна и по такой же батарее/станции за 10куе каждому.
Не ображайтеся, але в мене питання реальне і конкретне:
«Хто саме Вам пропонував/радив Вам жити по-іншому»? На чиї дешеві плюшки/фаршмаки ви купилися? Чому так легко і дешево продавалися?
Без образ. Я серйозно…
Додано: Вів 10 лют, 2026 18:57
Так, я ж вказав, що демократія більше підходить там де є однорідність населення. Наприклад, для Європи в другій половині 20-го століття (ще до значної міграції арабського/африканського населення) у нас затягнутий перехідний період. Або олігархократія, або жлобократія, якось так.
Додано: Вів 10 лют, 2026 18:59
flyman написав:
Схема робоча.
Заряд 2A 12В.
напряжением 12в зарядить 12вольтовый акб невозможно. неужели ты думаешь что все вокруг такие тупые?
предполагаю, что вы имеете в виду 12-вольтовый аккумулятор, напряжение источника питания должно быть выше номинального напряжения аккумулятора. Вот почему зарядка ровно 12 В не работает или работает крайне неэффективно:
### Основная причина: Электрохимия и закон Ома
- **Номинальное напряжение аккумулятора**: Для типичного свинцово-кислотного аккумулятора (например, автомобильного) номинальное напряжение 12 В — это напряжение в разряженном или частично заряженном состоянии. Когда аккумулятор полностью заряжен, его напряжение на клеммах может быть около 12,6–12,8 В (в состоянии покоя).
- **Зарядка требует "перепада" напряжения**: Чтобы ток потёк от зарядного устройства в аккумулятор, напряжение зарядки должно превышать напряжение аккумулятора. Это следует из закона Ома: ток (I) = (напряжение источника - напряжение аккумулятора) / сопротивление.
Если напряжение источника равно напряжению аккумулятора (или ниже), ток будет нулевым или очень малым — зарядка не произойдёт.
- Пример: Если аккумулятор имеет 12 В, а зарядка тоже 12 В, перепад = 0 В → ток = 0 А.
- **Внутреннее сопротивление и потери**: Аккумулятор имеет внутреннее сопротивление (обычно 0,01–0,1 Ом для автомобильных). Даже если напряжение зарядки чуть выше, ток будет ограничен. Для эффективной зарядки нужно 13,5–14,4 В (для свинцово-кислотных) или больше, в зависимости от типа (Li-ion, NiMH и т.д.).
### Практические аспекты
- **Типичные требования для зарядки**:
- Свинцово-кислотный (авто): 13,8–14,4 В для стандартной зарядки.
- Литий-ионный (12 В эквивалент): Около 14,6 В (3S конфигурация).
- Если использовать ровно 12 В, аккумулятор может даже разряжаться через зарядное устройство, если оно не идеально стабилизировано.
- **Риски**: Принудительная зарядка низким напряжением приведёт к очень медленной (или нулевой) зарядке, перегреву или сульфатации пластин (для свинцовых аккумуляторов), что сократит срок службы.
- **Исключения**: Некоторые аккумуляторы (например, в системах с диодами или регуляторами) могут подзаряжаться близким напряжением, но это не полноценная зарядка, а поддержка.
Если вы имеете в виду конкретный тип аккумулятора или ситуацию (например, автомобильный, для UPS или другой), уточните — могу дать более детальный расчёт или схему.
Додано: Вів 10 лют, 2026 19:02
Саме так. І де зараз в світі залишилась більш-менш однорідна за культурою та освітою ком'юніті? Хіба що у Швейцарії. І там пряма демократія +/- працює як повинна працювати. Але те що в Україні відбулось - це саме результат деградації. Бо суспільство більш-менш однорідне, з більш-менш однаковим рівнем освіти (нажаль поганим). І ось маємо результат.
moveton
тут могут быть проблемы только в том случае, если какая-то очень хитрая зарядка сама определяет, аккум например на 12 или 24 вольта к ней подключен по напряжению на аккуме, и соотв. выбирает режим работы такой, чтоб заряжался любой аккум.
обычная зарядка, которая ориентируется на напряжение на собственном выходе и ток, про диод не узнает.
в приведенной вами схеме как раз и стоит диод для этих целей, отсечь обратный ток
smdtranz написав:flyman
Диод Шоттки вставьте на 15-20 вольт. хотя подозреваю что зарядка от аккума и так ничего не потребляет в обратку.
### Когда диод Шоттки нужен или рекомендуется
- **Основная функция**: Диод Шоттки используется как **блокирующий (защитный) диод** для предотвращения обратного тока. Это актуально в случаях, когда АКБ подключён параллельно с источником, который может "выключаться" или иметь переменное напряжение:
- **Солнечные панели**: Днём панель заряжает АКБ, но ночью или в тени АКБ может разряжаться обратно через панель. Диод блокирует это, предотвращая утечку заряда.
- **Генераторы или альтернаторовые системы** (например, в авто или мото): Если генератор не работает, диод не даёт АКБ разряжаться на обмотки.
- **Многоисточниковые системы**: Если несколько источников (зарядка + нагрузка), диод изолирует АКБ от обратного потока.
- **Защита от неправильного подключения**: Диод Шоттки может защитить схему от переполюсовки (обратной полярности), хотя для этого лучше использовать специализированные предохранители или реле.
- **Почему именно Шоттки?** У него низкое прямое падение напряжения (обычно 0,2–0,4 В, против 0,6–0,7 В у кремниевых диодов). Это значит:
- Меньше потерь мощности на диоде (меньше нагрева и выше КПД).
- Напряжение на АКБ будет ближе к выходному от источника (например, если источник 14 В, на АКБ придёт ~13,6 В, а не 13,3 В с обычным диодом).
- **Рейтинг 15-20 В**: Это обратное напряжение (VRRM). Для 12В АКБ (зарядка до 14–15 В) достаточно 20 В, с запасом на пики (например, от индуктивных нагрузок). Не берите ниже 15 В — риск пробоя.
### Когда диод Шоттки НЕ нужен
- **Простая зарядка от стабилизированного блока питания**: Если источник всегда выше напряжения АКБ (например, 13,8–14,4 В) и нет параллельных подключений, обратный ток невозможен. Современные зарядные устройства (ЗУ) часто имеют встроенную защиту (реле, MOSFET или контроллер), так что дополнительный диод излишен.
- **Смарт-зарядки или контроллеры (например, MPPT для солнечных систем)**: Они уже включают встроенные диоды или транзисторы для блокировки.
- **Литиевые АКБ с BMS**: Плата защиты (BMS) часто сама handles обратный ток.
### Что даст диод Шоттки в схеме
- **Плюсы**:
- **Защита от разряда**: Сохраняет заряд АКБ, продлевает срок службы (особенно для свинцовых — предотвращает сульфатацию).
- **Низкие потери**: Экономит энергию (важно для автономных систем, как в кемпинге или на лодке).
- **Простота и надёжность**: Дешёвый компонент (например, 1N5822 или SB560 на 20В/5А стоит копейки), легко добавить в цепь (в последовательность с плюсовым проводом от источника к АКБ).
- **Меньше нагрева**: Из-за низкого VF, диод греется меньше, чем обычный.
- **Минусы**:
- **Падение напряжения**: Всё равно ~0,3 В потери, что может потребовать повышения напряжения источника (например, с 14 В до 14,3 В).
- **Ограничение тока**: Диод должен выдерживать ток зарядки (выберите на 2–3 раза больше, чем макс. ток, например, 10А диод для 5А зарядки).
- **Если не нужен — лишний элемент**: Увеличивает сложность и потенциальные точки отказа.
smdtranz написав:
обычная зарядка, которая ориентируется на напряжение на собственном выходе и ток, про диод не узнает.
в приведенной вами схеме как раз и стоит диод для этих целей, отсечь обратный ток
Ну и славно. Значит и у flyman
уже стоит.
