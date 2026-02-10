Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
airmax78 написав:. Бо суспільство більш-менш однорідне, з більш-менш однаковим рівнем освіти (нажаль поганим). І ось маємо результат.
с языка сняли. Такую однородность как в Украине нужно ещё поискать. Процесс нацменьшин - микроскопический, процент богатых людей тоже невысок. Но и совсем нищих как в афгане не много. Кроме как деградация ничем объяснить то что происходит невозможно. Образование - середина между цивилизацией и пещерами.
У НТ взяло участь 393 вчителі математики. Максимальна кількість балів за правильне виконання всіх завдань сертифікаційної роб оти – 86. Мінімальна кількість балів необхідна для подолання порогу (допуску до наступного етапу сертифікації) становила 52 балів
Учасники 2025 року: Загалом зареєструвалося 2499 вчителів по всіх предметах, з них 1717 пройшли перший етап (НТ). Для математики — 393 зареєстрованих (з них 168 пройшли, тобто ≈42.7%). Структура тесту для математики: Тест містив 70 завдань (згідно з опублікованими матеріалами УЦОЯО). Максимальний бал — 86, поріг для проходження до наступного етапу — 52 бали. Завдання охоплюють не тільки математику, а й методику викладання (наприклад, завдання 31–70 стосуються методики).
57% учителей не набрала порога в 52 балла. занавес.
Бетон написав:Когда свет дают на 1–2 часа в сутки — это не комфорт, а режим выживания. В этот момент люди не наглеют — они закрывают базовые потребности: помыться, приготовить еду, зарядить связь, обеспечить минимум быта.
я с тобой поспорю.
в конце 50х когда строили хрущ моих родителей в подвале была котельная на угле (перед домом стояла кирпичная труба). Воду грели газовые колонки. Что принесла цивилизация? центральное отопление? верх маразма гнать тепло через весь город, прорывы, потери и т.д. Колонки посрезал облгаз сразу всем. В подогреве воды перешли на э.э.
Некоторые новострои высотки полностью на э.э. От отопления до кух.плиты. То есть сложили все яйца в одну корзину. И когда эту корзину разрушили наступил "режим выживания".
сценарий для хруща моих родителей был бы такой, отопление - уголь. Гор.вода - газ. колонка, холодильник, ноутбук, освещение - аккумуляторы. Стиралка либо в момент подачи э.э. либо ближайшая прачечная. То есть по сути для того хруща катастрофы нет, если обеспечить пенсионеров станциями и их зарядку. Катастрофа для советских панелек у которых нет денег на генератор для лифта и свою котельную.
в адекватных ЖК отопление и лифты работают без перебоев. Еду можно приготовить на баллонном газе (половина сёл так живёт).
маладой человек , вы в курсе шо воде в системе отопления нада принудительная циркуляция , а это электродвигатель киловат на 50 (и генератор с топливом и всё єто не бесплатно от мерии Днепра ,а за свои , скидываться), так как нету хрущёвок с индивидуальной котельной , минимум на 3-5 домов
Бетон написав:Т.е. у тебя виноваты люди в том, что им дают 2 часа в день зарядиться и постираться, приготовить пожрать? Кто ещё у тебя виноват? именно,если все ломануться снимать депо или покупать бакс , сами понимаете что будет? так и со светом
Если бы можно было просто объяснить людям быть разумными, в мире не было бы ни бедности, ни преступности, ни пробок, ни аварий, ни коррупции. Но мир так не работает. Работают не нравоучения, а системы, которые учитывают человеческую природу. Люди действуют не из злобы, а из необходимости. Когда свет дают на 1–2 часа в сутки — это не комфорт, а режим выживания. В этот момент люди не наглеют — они закрывают базовые потребности: помыться, приготовить еду, зарядить связь, обеспечить минимум быта. Именно поэтому во всём мире ставят камеры контроля скорости. Все прекрасно знают, что превышать опасно, капитан ты очевидность. Но знание не меняет поведение людей — его меняют правила и автоматика. Камеры дисциплинируют не плохих, а обычных людей. Точно так же работает и толпа. В экстренных ситуациях люди давят друг друга не потому, что они идиоты или злодеи, а потому что так устроена психология массы. И никакие лекции - будьте разумны это не исправляют
Поэтому перекладывать проблемы энергосистемы на жильцов — это подмена причины следствием. Если сеть не выдерживает реальное поведение людей — значит проблема не в людях, а в системе
є програмовані лічильники, тільки ДТЕК неспромігся їх замінити абонентам (тільки встановлені в новобудовах за кошт "інвесторів", як і підстанції), і ті лічильники можна віддалено програмувати на різні обмеження, але ж винні пересіченні бо недостатньо свідомі
Когда им нужно — они мгновенно отключают электричество за неуплату. А потом люди ждут по три рабочих дня, чтобы его включили обратно. Зато поставить автоматику для распределения нагрузки, ограничений и плавного включения — они почему-то не в состоянии Зато програмируемые счётчики есть, подстанции в новостроях ставят за счёт инвесторов — а виноваты всё равно несознательные пересічні
Когда им нужно — они мгновенно отключают электричество за неуплату.
Знаєш як отримують е/е заможні люди Африки?(незаможні її не мають). Як в телефоні препейд пакет: оплатив з телефону на свій особовий рахунок сотню кіловат - отримав їх і спостерігаєш як цифри лічильника добігають нуля. Прозівав що нуль вже - автоматично все вимкнулось. І нема боржників. 😅
Не треба там 50 кВт, у нас в ЖК ті насоси на інверторах з акумами працюють з 23 року
Когда им нужно — они мгновенно отключают электричество за неуплату.
Знаєш як отримують е/е заможні люди Африки?(незаможні її не мають). Як в телефоні препейд пакет: оплатив з телефону на свій особовий рахунок сотню кіловат - отримав їх і спостерігаєш як цифри лічильника добігають нуля. Прозівав що нуль вже - автоматично все вимкнулось. І нема боржників.
Ніби схожа система в Азербайджані для газу. Передплатив, користуєшся, закінчилось на балансі- лічильник блокує. І нікому нічого не треба ходити перекривати
зависит от размера , и срока постройки/ввода в експлуатацию ,я так и написал , неужели не понятно?
в адекватных ЖК отопление и лифты работают без перебоев. Еду можно приготовить на баллонном газе (половина сёл так живёт).
Згоден з оговорками. Виросло покоління, яке боїться слова «балон газу», бо «воно взривається». А ті хто не бояться, уяви не мають про фізику газів. І коли воно заправляє на морозі 5л балон (а заправнику може бути і пофіг, він може повний і налити) і заносить його в теплу квартиру, а потім запалює і балон ЩЕ трохи нагрівається, то дійсно виходить «бадабум». А місяць тому у нас молодняк поставив балон (на щастя наче 200 грам) на плиту (індукція чи ні, хз) і чомусь коли дали світло плита сама увімкнулася. Йопнуло так, що двері з ліфта зірвало.
зависит от размера ,
Розміру чого? А то барабашов зараз прибіжить озвучувати свої недореалізовані турецькі мрії.
