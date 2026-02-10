Бетон написав:

Бетон написав: Т.е. у тебя виноваты люди в том, что им дают 2 часа в день зарядиться и постираться, приготовить пожрать?

Кто ещё у тебя виноват?

Если бы можно было просто объяснить людям быть разумными, в мире не было бы ни бедности, ни преступности, ни пробок, ни аварий, ни коррупции.Но мир так не работает.Работают не нравоучения, а системы, которые учитывают человеческую природу.Люди действуют не из злобы, а из необходимости.Когда свет дают на 1–2 часа в сутки — это не комфорт, а режим выживания.В этот момент люди не наглеют — они закрывают базовые потребности:помыться, приготовить еду, зарядить связь, обеспечить минимум быта.Именно поэтому во всём мире ставят камеры контроля скорости.Все прекрасно знают, что превышать опасно, капитан ты очевидность.Но знание не меняет поведение людей — его меняют правила и автоматика.Камеры дисциплинируют не плохих, а обычных людей.Точно так же работает и толпа.В экстренных ситуациях люди давят друг друга не потому, что они идиоты или злодеи, а потому что так устроена психология массы.И никакие лекции - будьте разумны это не исправляютПоэтому перекладывать проблемы энергосистемы на жильцов — это подмена причины следствием.Если сеть не выдерживает реальное поведение людей — значит проблема не в людях, а в системе