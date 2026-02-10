|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 10 лют, 2026 21:24
Vadim_ написав: Faceless написав:
Vadim_ написав:[quote="5930959:Wirująświatła"]я с тобой поспорю.
в конце 50х когда строили хрущ моих родителей в подвале была котельная на угле (перед домом стояла кирпичная труба). Воду грели газовые колонки. Что принесла цивилизация? центральное отопление? верх маразма гнать тепло через весь город, прорывы, потери и т.д. Колонки посрезал облгаз сразу всем. В подогреве воды перешли на э.э.
Некоторые новострои высотки полностью на э.э. От отопления до кух.плиты. То есть сложили все яйца в одну корзину. И когда эту корзину разрушили наступил "режим выживания".
сценарий для хруща моих родителей был бы такой, отопление - уголь. Гор.вода - газ. колонка, холодильник, ноутбук, освещение - аккумуляторы. Стиралка либо в момент подачи э.э. либо ближайшая прачечная. То есть по сути для того хруща катастрофы нет, если обеспечить пенсионеров станциями и их зарядку. Катастрофа для советских панелек у которых нет денег на генератор для лифта и свою котельную.
в адекватных ЖК отопление и лифты работают без перебоев. Еду можно приготовить на баллонном газе (половина сёл так живёт).
маладой человек , вы в курсе шо воде в системе отопления нада принудительная циркуляция , а это электродвигатель киловат на 50 (и генератор с топливом и всё єто не бесплатно от мерии Днепра ,а за свои , скидываться), так как нету хрущёвок с индивидуальной котельной , минимум на 3-5 домов
Не треба там 50 кВт, у нас в ЖК ті насоси на інверторах з акумами працюють з 23 року
зависит от размера , я так и написал , неужели не понятно?
У нас реально чималий ЖК, що ви там зібралися на 50кВт, цілий квартал забезпечили?
Додано: Вів 10 лют, 2026 21:35
Faceless написав: Vadim_ написав: Faceless написав:
Не треба там 50 кВт, у нас в ЖК ті насоси на інверторах з акумами працюють з 23 року
зависит от размера , я так и написал , неужели не понятно?[/quote]У нас реально чималий ЖК
, що ви там зібралися на 50кВт, цілий квартал забезпечили?
сучасний? а я про хрущі і сталінки з панельками...
так и работает
Востаннє редагувалось Vadim_
в Вів 10 лют, 2026 21:40, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 10 лют, 2026 21:36
Vadim_ написав:
сучасний? а я про хрущі і сталінки з панельками...
Там фізика рідин працює так само.
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 10 лют, 2026 21:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 10 лют, 2026 21:37
Додано: Вів 10 лют, 2026 21:43
Hotab написав:Бетон
Когда им нужно — они мгновенно отключают электричество за неуплату.
Знаєш як отримують е/е заможні люди Африки?(незаможні її не мають).
Як в телефоні препейд пакет: оплатив з телефону на свій особовий рахунок сотню кіловат - отримав їх і спостерігаєш як цифри лічильника добігають нуля. Прозівав що нуль вже - автоматично все вимкнулось. І нема боржників. 😅
В нормальних країнах трансформатори, щити й мережі не ставлять мешканці за власний кошт і на кмітливості — це зона відповідальності постачальника послуги.
Там оператор проєктує, монтує, обслуговує і гарантує, що інфраструктура витримає реальне споживання людей — а не читає лекції про свідомість
А у нас уся інженерна фантазія і “смекалка” працює переважно для покарань, обмежень і відключень, а не для нормального керування мережею та захисту споживачів
Додано: Вів 10 лют, 2026 21:43
Hotab написав: Vadim_ написав:
[
сучасний? а я про хрущі і сталінки з панельками...
Там фізика рідин працює так само.
качать на одну хрущ'вку /новобуд или 10 . есть разница в обї'ме , я думаю шо даже ті пойм'ш,пару суток подумав
Vadim_ написав: Faceless написав:
Vadim_ написав:[quote="5930975:Faceless"]Не треба там 50 кВт, у нас в ЖК ті насоси на інверторах з акумами працюють з 23 року
зависит от размера , я так и написал , неужели не понятно?[/quote]У нас реально чималий ЖК
, що ви там зібралися на 50кВт, цілий квартал забезпечили?
сучасний? а я про хрущі і сталінки з панельками...
так и работает
А хрущі не бувають настільки великі там ще менше треба, і яка різниця, наскільки сучасний будинок, якщо мова про один насос
Vadim_ написав: Hotab написав: Vadim_ написав:
[
сучасний? а я про хрущі і сталінки з панельками...
Там фізика рідин працює так само.
качать на одну хрущ'вку /новобуд или 10 . есть разница в обї'ме , я думаю шо даже ті пойм'ш,пару суток подумав
Ти трохи пробку з-під пятки дістань і перечитай. Ти пишеш «сучасний / не сучасний». А не про кількість. Тобі пояснили , що фізика працює однаково в сучасних і старих. Навіть навпаки, сучасному на висоту піднімати воду, хрущу ні.
Бетон написав:
В нормальних країнах
Hotab написав:Бетон
Когда им нужно — они мгновенно отключают электричество за неуплату.
Знаєш як отримують е/е заможні люди Африки?(незаможні її не мають).
Як в телефоні препейд пакет: оплатив з телефону на свій особовий рахунок сотню кіловат - отримав їх і спостерігаєш як цифри лічильника добігають нуля. Прозівав що нуль вже - автоматично все вимкнулось. І нема боржників. 😅
трансформатори, щити й мережі не ставлять мешканці за власний кошт і на кмітливості — це зона відповідальності постачальника послуги.
Там оператор проєктує, монтує, обслуговує і гарантує, що інфраструктура витримає реальне споживання людей — а не читає лекції про свідомість
А у нас уся інженерна фантазія і “смекалка” працює переважно для покарань, обмежень і відключень, а не для нормального керування мережею та захисту споживачів
не скажу за всех , но есть такой застройщик Хмельницькбуд или шо то типа того, построил ЖК а ТП переписал на афилированную компанию , теперь собственники платят не только за єє но и за аренду ТП
Востаннє редагувалось Vadim_
в Вів 10 лют, 2026 22:03, всього редагувалось 2 разів.
Бетон
Там оператор проєктує, монтує, обслуговує і гарантує, що інфраструктура витримає реальне споживання людей
Ти як людина з інженерною освітою і досвідом в сфері будівництва маєш знати, що «реальне споживання», яке закладають в проект - це не на випадок що люди добу без світла і їм дають потім на 2 години. Це ненормальне споживання і на нього мережі не розраховують.
|
