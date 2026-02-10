RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 214215216217>
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 21:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Vadim_ написав:
  Faceless написав:
Vadim_ написав:[quote="5930959:Wirująświatła"]я с тобой поспорю.

в конце 50х когда строили хрущ моих родителей в подвале была котельная на угле (перед домом стояла кирпичная труба). Воду грели газовые колонки. Что принесла цивилизация? центральное отопление? верх маразма гнать тепло через весь город, прорывы, потери и т.д. Колонки посрезал облгаз сразу всем. В подогреве воды перешли на э.э.

Некоторые новострои высотки полностью на э.э. От отопления до кух.плиты. То есть сложили все яйца в одну корзину. И когда эту корзину разрушили наступил "режим выживания".

сценарий для хруща моих родителей был бы такой, отопление - уголь. Гор.вода - газ. колонка, холодильник, ноутбук, освещение - аккумуляторы. Стиралка либо в момент подачи э.э. либо ближайшая прачечная. То есть по сути для того хруща катастрофы нет, если обеспечить пенсионеров станциями и их зарядку. Катастрофа для советских панелек у которых нет денег на генератор для лифта и свою котельную.

в адекватных ЖК отопление и лифты работают без перебоев. Еду можно приготовить на баллонном газе (половина сёл так живёт).

маладой человек , вы в курсе шо воде в системе отопления нада принудительная циркуляция , а это электродвигатель киловат на 50 (и генератор с топливом и всё єто не бесплатно от мерии Днепра ,а за свои , скидываться), так как нету хрущёвок с индивидуальной котельной , минимум на 3-5 домов
Не треба там 50 кВт, у нас в ЖК ті насоси на інверторах з акумами працюють з 23 року

зависит от размера , я так и написал , неужели не понятно?[/quote]У нас реально чималий ЖК, що ви там зібралися на 50кВт, цілий квартал забезпечили?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37323
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1502 раз.
Подякували: 8295 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 21:35

  Faceless написав:
Vadim_ написав:
  Faceless написав:Не треба там 50 кВт, у нас в ЖК ті насоси на інверторах з акумами працюють з 23 року

зависит от размера , я так и написал , неужели не понятно?[/quote]У нас реально чималий ЖК, що ви там зібралися на 50кВт, цілий квартал забезпечили?

сучасний? а я про хрущі і сталінки з панельками...
так и работает
Востаннє редагувалось Vadim_ в Вів 10 лют, 2026 21:40, всього редагувалось 2 разів.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4653
З нами з: 23.05.14
Подякував: 645 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 21:36

  Vadim_ написав:[
сучасний? а я про хрущі і сталінки з панельками...

Там фізика рідин працює так само.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 10 лют, 2026 21:38, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17797
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2569 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 21:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Зображення
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12167
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2768 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 21:43

  Hotab написав:Бетон

Когда им нужно — они мгновенно отключают электричество за неуплату.


Знаєш як отримують е/е заможні люди Африки?(незаможні її не мають).
Як в телефоні препейд пакет: оплатив з телефону на свій особовий рахунок сотню кіловат - отримав їх і спостерігаєш як цифри лічильника добігають нуля. Прозівав що нуль вже - автоматично все вимкнулось. І нема боржників. 😅

В нормальних країнах трансформатори, щити й мережі не ставлять мешканці за власний кошт і на кмітливості — це зона відповідальності постачальника послуги.
Там оператор проєктує, монтує, обслуговує і гарантує, що інфраструктура витримає реальне споживання людей — а не читає лекції про свідомість

А у нас уся інженерна фантазія і “смекалка” працює переважно для покарань, обмежень і відключень, а не для нормального керування мережею та захисту споживачів
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6000
З нами з: 17.12.22
Подякував: 219 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
 
4
3
2
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 21:43

  Hotab написав:
  Vadim_ написав:[
сучасний? а я про хрущі і сталінки з панельками...

Там фізика рідин працює так само.

качать на одну хрущ'вку /новобуд или 10 . есть разница в обї'ме , я думаю шо даже ті пойм'ш,пару суток подумав
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4653
З нами з: 23.05.14
Подякував: 645 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 21:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Vadim_ написав:
  Faceless написав:
Vadim_ написав:[quote="5930975:Faceless"]Не треба там 50 кВт, у нас в ЖК ті насоси на інверторах з акумами працюють з 23 року

зависит от размера , я так и написал , неужели не понятно?[/quote]У нас реально чималий ЖК, що ви там зібралися на 50кВт, цілий квартал забезпечили?

сучасний? а я про хрущі і сталінки з панельками...
так и работает[/quote]А хрущі не бувають настільки великі там ще менше треба, і яка різниця, наскільки сучасний будинок, якщо мова про один насос
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37323
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1502 раз.
Подякували: 8295 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 21:52

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:
  Vadim_ написав:[
сучасний? а я про хрущі і сталінки з панельками...

Там фізика рідин працює так само.

качать на одну хрущ'вку /новобуд или 10 . есть разница в обї'ме , я думаю шо даже ті пойм'ш,пару суток подумав

Ти трохи пробку з-під пятки дістань і перечитай. Ти пишеш «сучасний / не сучасний». А не про кількість. Тобі пояснили , що фізика працює однаково в сучасних і старих. Навіть навпаки, сучасному на висоту піднімати воду, хрущу ні.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17797
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2569 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 21:55

  Бетон написав:
  Hotab написав:Бетон

Когда им нужно — они мгновенно отключают электричество за неуплату.


Знаєш як отримують е/е заможні люди Африки?(незаможні її не мають).
Як в телефоні препейд пакет: оплатив з телефону на свій особовий рахунок сотню кіловат - отримав їх і спостерігаєш як цифри лічильника добігають нуля. Прозівав що нуль вже - автоматично все вимкнулось. І нема боржників. 😅

В нормальних країнах трансформатори, щити й мережі не ставлять мешканці за власний кошт і на кмітливості — це зона відповідальності постачальника послуги.
Там оператор проєктує, монтує, обслуговує і гарантує, що інфраструктура витримає реальне споживання людей — а не читає лекції про свідомість

А у нас уся інженерна фантазія і “смекалка” працює переважно для покарань, обмежень і відключень, а не для нормального керування мережею та захисту споживачів

не скажу за всех , но есть такой застройщик Хмельницькбуд или шо то типа того, построил ЖК а ТП переписал на афилированную компанию , теперь собственники платят не только за єє но и за аренду ТП
Востаннє редагувалось Vadim_ в Вів 10 лют, 2026 22:03, всього редагувалось 2 разів.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4653
З нами з: 23.05.14
Подякував: 645 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 21:56

Бетон


Там оператор проєктує, монтує, обслуговує і гарантує, що інфраструктура витримає реальне споживання людей


Ти як людина з інженерною освітою і досвідом в сфері будівництва маєш знати, що «реальне споживання», яке закладають в проект - це не на випадок що люди добу без світла і їм дають потім на 2 години. Це ненормальне споживання і на нього мережі не розраховують.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17797
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2569 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
  #<1 ... 214215216217>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim_ і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.