Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 214215216217
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 22:08

  Hotab написав:Бетон


Там оператор проєктує, монтує, обслуговує і гарантує, що інфраструктура витримає реальне споживання людей


Ти як людина з інженерною освітою і досвідом в сфері будівництва маєш знати, що «реальне споживання», яке закладають в проект - це не на випадок що люди добу без світла і їм дають потім на 2 години. Це ненормальне споживання і на нього мережі не розраховують.

согласен , а шо ДТЕК за 4 года сделал с сетями?
Vadim_
Повідомлень: 4653
З нами з: 23.05.14
Подякував: 645 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 22:19

діод не прокатить

  moveton написав:
  smdtranz написав:обычная зарядка, которая ориентируется на напряжение на собственном выходе и ток, про диод не узнает.

в приведенной вами схеме как раз и стоит диод для этих целей, отсечь обратный ток

Ну и славно. Значит и у flyman уже стоит.


Зарядка із стабільним струмом та розгоном до 14.5В, і потім плавним спуском до 13.5, діод не прокатить

Шоткі стоять на живленні роутера, щоб живати або від AC/DC адаптера, або повербанка
flyman
Повідомлень: 42303
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1628 раз.
Подякували: 2876 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 22:26

а заправляти, а обслуговувати?

  kingkongovets написав:Зображення

а заправляти, а обслуговувати?
це якесь "швидкогроші", але з генераторами
flyman
Повідомлень: 42303
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1628 раз.
Подякували: 2876 раз.
 
  #<1 ... 214215216217
