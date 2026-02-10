Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Там оператор проєктує, монтує, обслуговує і гарантує, що інфраструктура витримає реальне споживання людей
Ти як людина з інженерною освітою і досвідом в сфері будівництва маєш знати, що «реальне споживання», яке закладають в проект - це не на випадок що люди добу без світла і їм дають потім на 2 години. Це ненормальне споживання і на нього мережі не розраховують.
в адекватных ЖК отопление и лифты работают без перебоев. Еду можно приготовить на баллонном газе (половина сёл так живёт).
Згоден з оговорками. Виросло покоління, яке боїться слова «балон газу», бо «воно взривається». А ті хто не бояться, уяви не мають про фізику газів. І коли воно заправляє на морозі 5л балон (а заправнику може бути і пофіг, він може повний і налити) і заносить його в теплу квартиру, а потім запалює і балон ЩЕ трохи нагрівається, то дійсно виходить «бадабум». А місяць тому у нас молодняк поставив балон (на щастя наче 200 грам) на плиту (індукція чи ні, хз) і чомусь коли дали світло плита сама увімкнулася. Йопнуло так, що двері з ліфта зірвало.
зависит от размера ,
Розміру чого? А то барабашов зараз прибіжить озвучувати свої недореалізовані турецькі мрії.
Так заправлять никто не заставляет Тогда и обслуживать не нужно. Озадачивает другое: уже ж давно есть механизм даже не кредита, а возврата трёх четвертей стоимости за купленный в дом генератор. С жильцов без шансов на генератор собрать даже на условиях, что стоимость потом в основном вернут? Так может таким и не нужен?
Кстати, журнашлисты эту новую шару называют компенсацией. У них про возврат стоимости генератора, пусть и без процентов и в неопределённом будущем, речь не идёт.
Faceless написав:А більше нічого на халяву не треба?
Якщо мед, так ложкою. Тут вполне понимаю Но война у нас таки странная, раз власть таким популизмом занимается. Что не поспоришь, раз денег хватает на аромасвечки, то и на генераторы легко найдутся. "Государство не обеднеет".
Та я то бы и не против, чтобы государство облагодетельствовало не меня. На себя я как-нибудь заработаю. Не понятно только зачем оно поборы уже с меня постоянно увеличивает, раз у него денег куры не клюют.