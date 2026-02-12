RSS
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 10:47

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Vadim_ написав:
  Wirująświatła написав:
  Vadim_ написав:нету в бывшем совке котелен на одну хрущёвку
что это меняет? другие дома нужно будет отапливать бесплатно? не вижу с чем ты споришь. Увеличивай мощность насоса кратно количеству домов. Их жители с удовольствием купят дешевое тепло, если альтернатива греться деями по 1куе или пропаном/керосином. Чем больше потребителей тем быстрее себя окупит котельная. Хуже всего с бараками в 2 этажа. Для них такое отопление будет золотое.

вспомни с чего началося... , напомню, єдвигатель на 50 кВт
Почалося з повністю абсурдної цифри в 50 кВт, і навіть якщо розглядати насос у теплопункті на квартал хрущовок ця цифра залишається абсурдною.
Для висотки на 25 поверхів, а це треба качати на 75 метрів нагору, на 300-400 квартир вистачає на порядок меншої потужності. А тут хрущі по 5 поверхів, або панельки по 9, яким треба ще вдвічі менше.
За умов хоча б мінімальної самоорганізації співвласників вирішити це питання можна елементарно, і воно не потребує якихось колосальних інвестицій. І тим більше не потребує махіни на 50кВт.
Наразі один генератор на 50кВт здатен заживити в сучасній багатоповерхівці насоси на воду, на опалення, пару ліфтів і мінімальне освітлення і це все разом. І більшість потужності йде на ліфти
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37336
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1502 раз.
Подякували: 8296 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 11:06

  Faceless написав:
Vadim_ написав:
  Wirująświatła написав:что это меняет? другие дома нужно будет отапливать бесплатно? не вижу с чем ты споришь. Увеличивай мощность насоса кратно количеству домов. Их жители с удовольствием купят дешевое тепло, если альтернатива греться деями по 1куе или пропаном/керосином. Чем больше потребителей тем быстрее себя окупит котельная. Хуже всего с бараками в 2 этажа. Для них такое отопление будет золотое.

вспомни с чего началося... , напомню, єдвигатель на 50 кВт
Почалося з повністю абсурдної цифри в 50 кВт, і навіть якщо розглядати насос у теплопункті на квартал хрущовок ця цифра залишається абсурдною.
Для висотки на 25 поверхів, а це треба качати на 75 метрів нагору, на 300-400 квартир вистачає на порядок меншої потужності. А тут хрущі по 5 поверхів, або панельки по 9, яким треба ще вдвічі менше.
За умов хоча б мінімальної самоорганізації співвласників вирішити це питання можна елементарно, і воно не потребує якихось колосальних інвестицій. І тим більше не потребує махіни на 50кВт.
Наразі один генератор на 50кВт здатен заживити в сучасній багатоповерхівці насоси на воду, на опалення, пару ліфтів і мінімальне освітлення і це все разом. І більшість потужності йде на ліфти

не путайте современную систему и оборудование на пару свечек ЖК и советскую котельную с советским оборудованием на 20 хрущей, теаретеги
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 11 лют, 2026 14:58, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4679
З нами з: 23.05.14
Подякував: 647 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 11:14

Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6380
З нами з: 25.01.06
Подякував: 83 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 11:21

киевляне. кому будет холодно 17.02 приезжайте греться в Ирпень
Зображення
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31549
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2538 раз.
Подякували: 3518 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 16:34

моніторинг повербанка для ноута

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
  flyman написав:ПСА
для пса мб норм, а человеку нет. Цены растут в долларах на продукты - везде, на жилье в ЕС и ещё некоторых странах. 300уе в 2036 может быть хватит только на хлеб. Инфляция съест все твои расчёты. Запомни эти слова...

элементарный пример. В 2022 решил обновить все гаджеты, думал малоли будут работать те магазины и вообще логистика. Недавно чекнул цены, всё аналогичное х2 (именно тех моделей гаджетов уже в продаже нет). Доллар тоже вырос, но не в 2р.
‼️Україна вичерпала запаси EcoFlow на складах ЄС, — 24 канал

Наразі близько 80% усіх запасів зарядних станцій, що призначалися для ринків Німеччини, Франції, Іспанії та Нідерландів, вже перенаправлено та реалізовано в Україні.

Середня націнка продавців складає 20%. Проте фінальна ціна суттєво зросла порівняно з осінню 2025 року.

Така термінова логістика (літаками замість моря) додає 30–35% до вартості обладнання. Плюс впливає курс євро.

В Україні працюють 4–5 великих компаній, що збирають станції. Попри локальне виробництво, вони також стикнулися із дефіцитом запчастин та високою вартістю логістики з Китаю.



Подорожало все кроме AGM АКБ. Они как стоили 6-7к за 100Ач так и стоят вплотную приближаясь к 40-50АЧ lifepo4.

поки що для ноута та роутера вистачає куплених два роки тому 2 х 9А*г 12В в режимі 3 год є е.е. 6 год. нема; а для 2 год є е.е. 7 нема було впритик, приходилось ще вночі в ті 2 год, коли була е.е вставати та вмикати/вимикату підзарядку

https://fi202x.blogspot.com/2026/01/2-126-usb-c-pd-65w_21.html
з тумблером менше ручних перемикань, доробляю моніторинг напруги на мікроконтролері, щоб не допускати перерозряду

от добавив моніторинг повербанка для ноута на мікроконтролері з екранчиком (можна і/або через WiFi/Internet)
https://fi202x.blogspot.com/2026/02/agm-212.html
з часом викладу код
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42307
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1628 раз.
Подякували: 2876 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 12:24

Vadim_
Допустим даже мои знакомые с двухтарифным счётчиком день-ночь в вашем Братском.
На дом заведено 10квт.
Прадо и Лексус были проданы у 24году ещё и с тех пор муж и жена ездят на китайских электропылесосах известных фирм.
Заряжают конечно и ночью по 2.16, и вечером-утром по 4.32.
Как у вас на вилле со светом? Дают хоть по 6 часов в сутки?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5661
З нами з: 16.06.15
Подякував: 298 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 12:38

  барабашов написав:Vadim_
Допустим даже мои знакомые с двухтарифным счётчиком день-ночь в вашем Братском.
На дом заведено 10квт.
Прадо и Лексус были проданы у 24году ещё и с тех пор муж и жена ездят на китайских электропылесосах известных фирм.
Заряжают конечно и ночью по 2.16, и вечером-утром по 4.32.
Как у вас на вилле со светом? Дают хоть по 6 часов в сутки?

у меня не вилла , обычная хата, було шо і 2 години на добу , но мадам СЕС вирішила це питання , а коли сонячна погода то и електро духовкою і єчайником можна користуватися
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4679
З нами з: 23.05.14
Подякував: 647 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 14:24

  Ой+ написав:
  Vadim_ написав:можете уточнить це де і хто?
а тариф 13+- це ж для юросіб і ФОП

Для оформивших опалювальний тариф:
Тариф на електроенергію для житла, в якому електроопалення, зменшили до 2,64 грн кВт/год при споживанні до 2 тисяч кВт/год на місяць.
Також діє опція використання двотарифного лічильника, який дозволяє зменшити вдвічі вартість електрики в нічний період. Тобто при використанні двотарифного лічильника денний тариф становитиме 2,64 грн кВт/год, нічний – 1,32 грн кВт/год. https://kosht.media/dlia-elektryky-na-e ... nyy-taryf/

Ринкова ціна 12,96457 -цифра з платіжки. Далі:
Компенсація через механізм покладення спеціальних обов'язків
для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку
електричної енергії (ПСО) -8,64457
Компенсація зрозуміло іде за рахунок платників податків та споживачів, боргів.

неужели можно зарядить(хотя бы наполовину) среднестатическую электричку из розетки 16 Ампер за три часа ?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4679
З нами з: 23.05.14
Подякував: 647 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 14:27

Vadim_ три фазы, разрешенная мощность 50кВт, могут поставить автомат 3-х фазный где по каждой фазе будет 50кВт

Україна: Так, побутові споживачі мають право встановлювати СЕС потужністю до 30 кВт (для наземних/дахових) або до 50 кВт (якщо встановлення лише на дахах/фасадах будівель). Це дозволяє продавати надлишки за «зеленим тарифом».
Примат
 
Повідомлень: 690
З нами з: 09.12.21
Подякував: 27 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 14:44

  Примат написав:Vadim_ три фазы, разрешенная мощность 50кВт, могут поставить автомат 3-х фазный где по каждой фазе будет 50кВт

Україна: Так, побутові споживачі мають право встановлювати СЕС потужністю до 30 кВт (для наземних/дахових) або до 50 кВт (якщо встановлення лише на дахах/фасадах будівель). Це дозволяє продавати надлишки за «зеленим тарифом».


где 50 А в частном домовладении на фазу?, у меня 3 фазный АВ 16 А.
и не пойму взаимосвязь СЕС и сети, у вас СЕС генерирует ночью? если не тяжело, растолкуйте пожалуйста
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4679
З нами з: 23.05.14
Подякував: 647 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
 
