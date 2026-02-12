Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Vadim_ написав:нету в бывшем совке котелен на одну хрущёвку
что это меняет? другие дома нужно будет отапливать бесплатно? не вижу с чем ты споришь. Увеличивай мощность насоса кратно количеству домов. Их жители с удовольствием купят дешевое тепло, если альтернатива греться деями по 1куе или пропаном/керосином. Чем больше потребителей тем быстрее себя окупит котельная. Хуже всего с бараками в 2 этажа. Для них такое отопление будет золотое.
вспомни с чего началося... , напомню, єдвигатель на 50 кВт
Почалося з повністю абсурдної цифри в 50 кВт, і навіть якщо розглядати насос у теплопункті на квартал хрущовок ця цифра залишається абсурдною. Для висотки на 25 поверхів, а це треба качати на 75 метрів нагору, на 300-400 квартир вистачає на порядок меншої потужності. А тут хрущі по 5 поверхів, або панельки по 9, яким треба ще вдвічі менше. За умов хоча б мінімальної самоорганізації співвласників вирішити це питання можна елементарно, і воно не потребує якихось колосальних інвестицій. І тим більше не потребує махіни на 50кВт. Наразі один генератор на 50кВт здатен заживити в сучасній багатоповерхівці насоси на воду, на опалення, пару ліфтів і мінімальне освітлення і це все разом. І більшість потужності йде на ліфти
не путайте современную систему и оборудование на пару свечек ЖК и советскую котельную с советским оборудованием на 20 хрущей, теаретеги
для пса мб норм, а человеку нет. Цены растут в долларах на продукты - везде, на жилье в ЕС и ещё некоторых странах. 300уе в 2036 может быть хватит только на хлеб. Инфляция съест все твои расчёты. Запомни эти слова...
элементарный пример. В 2022 решил обновить все гаджеты, думал малоли будут работать те магазины и вообще логистика. Недавно чекнул цены, всё аналогичное х2 (именно тех моделей гаджетов уже в продаже нет). Доллар тоже вырос, но не в 2р.
‼️Україна вичерпала запаси EcoFlow на складах ЄС, — 24 канал
Наразі близько 80% усіх запасів зарядних станцій, що призначалися для ринків Німеччини, Франції, Іспанії та Нідерландів, вже перенаправлено та реалізовано в Україні.
Середня націнка продавців складає 20%. Проте фінальна ціна суттєво зросла порівняно з осінню 2025 року.
Така термінова логістика (літаками замість моря) додає 30–35% до вартості обладнання. Плюс впливає курс євро.
В Україні працюють 4–5 великих компаній, що збирають станції. Попри локальне виробництво, вони також стикнулися із дефіцитом запчастин та високою вартістю логістики з Китаю.
Подорожало все кроме AGM АКБ. Они как стоили 6-7к за 100Ач так и стоят вплотную приближаясь к 40-50АЧ lifepo4.
поки що для ноута та роутера вистачає куплених два роки тому 2 х 9А*г 12В в режимі 3 год є е.е. 6 год. нема; а для 2 год є е.е. 7 нема було впритик, приходилось ще вночі в ті 2 год, коли була е.е вставати та вмикати/вимикату підзарядку
Vadim_ Допустим даже мои знакомые с двухтарифным счётчиком день-ночь в вашем Братском. На дом заведено 10квт. Прадо и Лексус были проданы у 24году ещё и с тех пор муж и жена ездят на китайских электропылесосах известных фирм. Заряжают конечно и ночью по 2.16, и вечером-утром по 4.32. Как у вас на вилле со светом? Дают хоть по 6 часов в сутки?
у меня не вилла , обычная хата, було шо і 2 години на добу , но мадам СЕС вирішила це питання , а коли сонячна погода то и електро духовкою і єчайником можна користуватися
Vadim_ написав:можете уточнить це де і хто? а тариф 13+- це ж для юросіб і ФОП
Для оформивших опалювальний тариф:
Тариф на електроенергію для житла, в якому електроопалення, зменшили до 2,64 грн кВт/год при споживанні до 2 тисяч кВт/год на місяць. Також діє опція використання двотарифного лічильника, який дозволяє зменшити вдвічі вартість електрики в нічний період. Тобто при використанні двотарифного лічильника денний тариф становитиме 2,64 грн кВт/год, нічний – 1,32 грн кВт/год. https://kosht.media/dlia-elektryky-na-e ... nyy-taryf/
Ринкова ціна 12,96457 -цифра з платіжки. Далі: Компенсація через механізм покладення спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії (ПСО) -8,64457 Компенсація зрозуміло іде за рахунок платників податків та споживачів, боргів.
неужели можно зарядить(хотя бы наполовину) среднестатическую электричку из розетки 16 Ампер за три часа ?
Vadim_ три фазы, разрешенная мощность 50кВт, могут поставить автомат 3-х фазный где по каждой фазе будет 50кВт
Україна: Так, побутові споживачі мають право встановлювати СЕС потужністю до 30 кВт (для наземних/дахових) або до 50 кВт (якщо встановлення лише на дахах/фасадах будівель). Це дозволяє продавати надлишки за «зеленим тарифом».
Примат написав:Vadim_ три фазы, разрешенная мощность 50кВт, могут поставить автомат 3-х фазный где по каждой фазе будет 50кВт
Україна: Так, побутові споживачі мають право встановлювати СЕС потужністю до 30 кВт (для наземних/дахових) або до 50 кВт (якщо встановлення лише на дахах/фасадах будівель). Це дозволяє продавати надлишки за «зеленим тарифом».
где 50 А в частном домовладении на фазу?, у меня 3 фазный АВ 16 А. и не пойму взаимосвязь СЕС и сети, у вас СЕС генерирует ночью? если не тяжело, растолкуйте пожалуйста