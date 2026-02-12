Додано: Чет 12 лют, 2026 14:49

Vadim_ написав: Примат написав: Vadim_ три фазы, разрешенная мощность 50кВт, могут поставить автомат 3-х фазный где по каждой фазе будет 50кВт



Україна: Так, побутові споживачі мають право встановлювати СЕС потужністю до 30 кВт (для наземних/дахових) або до 50 кВт (якщо встановлення лише на дахах/фасадах будівель). Це дозволяє продавати надлишки за «зеленим тарифом».



где 50 А в частном домовладении на фазу?, у меня 3 фазный АВ 16 А.

і не пойму взаимосвязь СЕС и сети, у вас СЕС генерирует ночью? если не тяжело, растолкуйте пожалуйста

Я имел ввиду, что вы можете оформить у себя в доме мощность 50кВт, официально. Ранее так делали все, кто ставил у себя на участке СЭС, где максимально разрешалось только до 50кВт. Поэтому, на сегодня, реально найти бытового потребителя с разрешенной мощностью 50кВт, много это или мало для зарядки авто я не знаю, не сталкивался с электро авто. Но ночью он будет заряжаться на 50% дешевле бытового тарифа, а если там оформлено еще и электроотопление в доме, то еще дешевле.