|
|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 13 лют, 2026 05:53
З учорашнього обіду не вимикали . Дивина.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17810
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2569 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: П'ят 13 лют, 2026 10:31
Hotab написав:
З учорашнього обіду не вимикали . Дивина.
Так со вчерашнего вечера очередь Одессы:
За вашою адресою в даний момент відсутня електроенергія
Причина: Аварійні ремонтні роботи
Час початку – 22:30 12.02.2026
Орієнтовний час відновлення електроенергії – до 08:00 16.02.2026
Дата оновлення інформації – 10:18 13.02.2026
Это в районе, где выключают только, когда совсем уж ж***. Менее козырные районы без электричества и воды уже пару суток сидят. Нужно прикупать ящик аккумов из Розетки из предыдущего поста, если они заряжеными продаются.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6646
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 814 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
9
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор