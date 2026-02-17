Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 223224225226 Додано: Вів 17 лют, 2026 21:18 не все так однозначно alibob написав: То flyman

"Думаю заменить на паралельное соединение элементов 1.1А*ч и 200мА*ч."



Запитав у ІІ:

"паралельное соединение элементов 1.1А*ч и 200мА*ч 18650 АКБ. Можно?"



Відповідь:

"Да, технически можно соединить параллельно 18650 на 1.1 А·ч и 200 мА·ч, но серьёзно не рекомендуется без хорошей защиты. Вот почему и как это делать максимально безопасно.

Почему это плохо:

Разница в ёмкости почти в 5,5 раз — это очень много.

Малая банка (200 мА·ч) будет разряжаться/заряжаться гораздо быстрее.

Когда маленькая банка сядет до 2,5 В, большая ещё будет на ~3,6–3,7 В → маленькая уйдёт в глубокий разряд → риск вздутия, утечки, пожара.

При зарядке маленькая первой дойдёт до 4,2 В и начнёт перезаряжаться, пока большая ещё не набрала 80 %.

Когда это более-менее безопасно:

Обе банки должны быть одной модели и одной партии (одинаковое внутреннее сопротивление).

Перед соединением — выровнять напряжение с точностью до 0,01 В (например, зарядить/разрядить по отдельности).

Обязательно поставить BMS (или хотя бы защиту) на весь параллельный пакет:

Защита от переразряда ≤ 2,5 В

Защита от перезаряда ≥ 4,25 В

Балансировка (active или passive) очень желательна

Ток разряда/заряда не больше 0,5–1C по самой слабой банке (т.е. максимум 100–200 мА на весь пакет). Иначе маленькая банка просто сгорит.

Лучшие варианты вместо этого:

Использовать только одинаковые банки (разница ёмкости максимум 10–15 %).

Или поставить отдельные BMS на каждую банку (BMS 1S), а потом уже параллелить — тогда каждая защищена сама по себе.

Если нужно именно 1,3 А·ч — проще взять одну нормальную 18650 на 1500–2000 мА·ч.

Коротко:

Можно, но только если ты понимаешь риски и поставишь нормальную защиту. Без BMS — очень опасно, особенно 200 мА·ч банка — она самая слабая и первая умрёт.

Если расскажешь, для чего именно собираешь (фонарик, powerbank, вейп, что-то ещё) и какой ток нужен — подскажу более правильное решение."



Я:

"Вони ж запаралелені. Яке "маленькая банка сядет до 2,5 В, большая ещё будет на ~3,6–3,7 В"???"



ІІ:

"Так, ти 100% правий — я помилився в попередній відповіді, вибач!

Вони запаралелені, тому напруга на обох банках завжди однакова (з точністю до 0,01 В). Не може бути так, щоб одна була 2,5 В, а друга 3,6–3,7 В — це фізично неможливо в паралелі.

Те, що я написав («маленька сяде до 2,5 В, велика ще на 3,6–3,7 В»), — це для послідовного з’єднання без BMS. Там напруги додаються і слабша банка реально падає першою. В паралелі такого не буває. Моя помилка, дякую, що поправив.

Як воно працює насправді в паралелі (1.1 А·ч + 0.2 А·ч):

Напруга завжди однакова.

Ємність складається → загальна ≈ 1.3 А·ч.

Банки постійно «підтримують» одна одну. Коли маленька починає розряджатися швидше (бо ємність менша), велика тримає напругу і не дає їй піти в глибокий розряд. Вони обмінюються енергією автоматично.

Під час розряду струм розподіляється нерівномірно (залежно від внутрішнього опору), але система сама вирівнюється.

Але з такою різницею (в 5,5 разів!) все одно є ризики:

Маленька банка (200 мА·ч) ймовірно має вищий внутрішній опір → при навантаженні вона може сильніше грітися.

200 мА·ч в корпусі 18650 — це дуже підозріло. Нормальні 18650 починаються від ~1500–1800 мА·ч. Скоріше за все це стара, зношена або фейкова/дуже дешева банка. Вона швидше деградує.

Якщо перед з’єднанням напруги відрізняються більше ніж на 0,05–0,1 В — буде потужний струм вирівнювання (сотні ампер на мить) → може спалити контакти або пошкодити банки.

Коли можна робити:

Напруги перед з’єднанням однакові (зарядити/розрядити окремо).

Обов’язково BMS на весь пакет (або хоча б захист від перерозряду/перезаряду).

Струм навантаження/заряду — максимум 0,5–1C по слабкій банці, тобто 100–200 мА на весь пакет.

Краще додати запобіжник або PTC на кожну банку.

Висновок:

Технічно можна, і нічого страшного з напругами не станеться. Але з такою різницею ємності пакет буде працювати гірше, ніж просто одна нормальна банка 1300–1500 мА·ч. Маленька 200 мА·ч все одно буде «слабкою ланкою» і швидше помре.

Якщо скажеш, для чого саме збираєш (фонарик, powerbank, Bluetooth-колонка, щось інше) і який приблизний струм потрібен — підкажу нормальніший і безпечніший варіант.

Ще раз вибач за плутанину! 🔥"





Я якби і так розумію, про що питав. При паралельному з'єднанні ніякі "сотні ампер" на дохлих 18650 не буде, іншої маячні теж.



Тут я про "довіряй, але і свій розум май".



Тобто послідовно стоятимуть 6 елементів 1300 мА + 1 елемент 1.1мА і ШІ каже що це краще, чим останній елемент запаралелит додатковою ємністю.

Хай буде ШІ правий, так як нема змісту сперечатися із "залізякою". ШІ вважає, що 200 ма "слабше" і тому буде елемент будуть "сильні" елементи гнобити.

Скажи ще йому, що він не бере до уваги внутрішній опір, яким "салага" 200мА буде опиратися злобним "дідам".



з.і.

Повідомлень: 42345 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1628 раз. Подякували: 2876 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лют, 2026 21:29 ШІ не одобряє Wirująświatła написав:

там ще є метод "пінка", дати пару ампер, але, думаю, ШІ не одобряє, і правильно робить, нема чого "пінати" труп Li-ion там ще є метод "пінка", дати пару ампер, але, думаю, ШІ не одобряє, і правильно робить, нема чого "пінати" труп Li-ion flyman

Додано: Вів 17 лют, 2026 21:36 flyman написав: там ще є метод "пінка", дати пару ампер, але, думаю, ШІ не одобряє, і правильно робить, нема чого "пінати" труп Li-ion там ще є метод "пінка", дати пару ампер, але, думаю, ШІ не одобряє, і правильно робить, нема чого "пінати" труп Li-ion в 2016 я покупал новые 18650 по 180-220 грн. Сейчас по 83. Нет смысла даже просто держать старьё в доме. Не то чтобы его покупать даже по 1 грн в 2016 я покупал новые 18650 по 180-220 грн. Сейчас по 83. Нет смысла даже просто держать старьё в доме. Не то чтобы его покупать даже по 1 грн Wirująświatła

Повідомлень: 31634 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2538 раз. Подякували: 3520 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лют, 2026 21:38 alibob написав: Wirująświatła написав:

Попалася збірка дохла 6S1P. Розібрав, два АКБ до менше 1В. Але INR21700-40TG, шкода так одразу викинути. Поставив на заряджання CC/CV на струм 0.02А. Через ± дві доби вийшли на 4,1В. Розрядив 0,5А, знову зарядив 0,2А. Потім провів тест ємності при 0,5А на розряд до 2,8В = 3825...3925мАг. Решта чотири (що були десь 3,8В при розборці) так не ганяв малим струмом, на тесті показали від 3450 до 3750мАг. Може теж треба прогнати розряд/заряд малим струмом?

Тих дві, звісно, нікуди у відповідальне місце не можна ставити, але на малі навантаження під наглядом... Попалася збірка дохла 6S1P. Розібрав, два АКБ до менше 1В. Але INR21700-40TG, шкода так одразу викинути. Поставив на заряджання CC/CV на струм 0.02А. Через ± дві доби вийшли на 4,1В. Розрядив 0,5А, знову зарядив 0,2А. Потім провів тест ємності при 0,5А на розряд до 2,8В = 3825...3925мАг. Решта чотири (що були десь 3,8В при розборці) так не ганяв малим струмом, на тесті показали від 3450 до 3750мАг. Може теж треба прогнати розряд/заряд малим струмом?Тих дві, звісно, нікуди у відповідальне місце не можна ставити, але на малі навантаження під наглядом...

з мого досвіду, є кілька різних випадків

1. Пара 18650, один здох і розрядив другий, як правило перший не лікується, другий може ожити після заряду. Ємність не перевіряв, не було ще тестера.

2. Великий струм саморозряду, скільки не заряжай, він всеодно "спуститься". Це як качати пробиту камеру веломашини.

3. Вище писав про "метод пинка". Небезпечно, але іноді спрацьовувало. Високий струм не давав, найпростіше через тестер із захистом із одного 18650 підключити до другого на шкалі 6А, або виб"є захист, або на долі секунди пройде струм, і елемент "роздуплиться", або "мертві бджоли не гудуть" з мого досвіду, є кілька різних випадків1. Пара 18650, один здох і розрядив другий, як правило перший не лікується, другий може ожити після заряду. Ємність не перевіряв, не було ще тестера.2. Великий струм саморозряду, скільки не заряджай, він всеодно "спуститься". Це як качати пробиту камеру веломашини.3. Вище писав про "метод пинка". Небезпечно, але іноді спрацьовувало. Високий струм не давав, найпростіше через тестер із захистом із одного 18650 підключити до другого на шкалі 6А, або виб"є захист, або на долі секунди пройде струм, і елемент "роздуплиться", або "мертві бджоли не гудуть" flyman

Додано: Вів 17 лют, 2026 21:41 flyman написав: на шкалі 6А, або виб"є захист, або на долі секунди пройде струм, і елемент "роздуплиться", або "мертві бджоли не гудуть" на шкалі 6А, або виб"є захист, або на долі секунди пройде струм, і елемент "роздуплиться", або "мертві бджоли не гудуть" у меня 1А раскалил 18650 до состояния утюга. 6А наверное сожгли бы квартиру. Для одной изношенной банки 18650 это очень большой ток. Купи литий титанат там 30А можно вдуть, и поджечь их даже намеренно проблематично. у меня 1А раскалил 18650 до состояния утюга. 6А наверное сожгли бы квартиру. Для одной изношенной банки 18650 это очень большой ток. Купи литий титанат там 30А можно вдуть, и поджечь их даже намеренно проблематично. Wirująświatła

Повідомлень: 31634 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2538 раз. Подякували: 3520 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лют, 2026 21:47 Wirująświatła написав: flyman написав: там ще є метод "пінка", дати пару ампер, але, думаю, ШІ не одобряє, і правильно робить, нема чого "пінати" труп Li-ion там ще є метод "пінка", дати пару ампер, але, думаю, ШІ не одобряє, і правильно робить, нема чого "пінати" труп Li-ion в 2016 я покупал новые 18650 по 180-220 грн. Сейчас по 83. Нет смысла даже просто держать старьё в доме. Не то чтобы его покупать даже по 1 грн в 2016 я покупал новые 18650 по 180-220 грн. Сейчас по 83. Нет смысла даже просто держать старьё в доме. Не то чтобы его покупать даже по 1 грн

Я років 5+ тому купував акб від ноутбуків, розбирав. Було дешево і сердито.

6 чи 8 елементів до $10 (200..250 грн). В гіршому випадку викидалась пара, в ліпшому 1 елемент. Остання покупка зимою, рік чи два тому, десь 10..12 шт. б.у. 18650 за 100 чи 150 грн оптом.

Частина пішла донорами для перепаковки колись куплених АКБ ноутів, які тепер як "аварійні ліхтарі".

6 лежали без діла, поки не знайшов їм застосування у резервному джерелі живлення ноутбука через USB-C PD. Я років 5+ тому купував акб від ноутбуків, розбирав. Було дешево і сердито.6 чи 8 елементів до $10 (200..250 грн). В гіршому випадку викидалась пара, в ліпшому 1 елемент. Остання покупка зимою, рік чи два тому, десь 10..12 шт. б.у. 18650 за 100 чи 150 грн оптом.Частина пішла донорами для перепаковки колись куплених АКБ ноутів, які тепер як "аварійні ліхтарі".6 лежали без діла, поки не знайшов їм застосування у резервному джерелі живлення ноутбука через USB-C PD. flyman

Повідомлень: 42345 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1628 раз. Подякували: 2876 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лют, 2026 21:51 Wirująświatła написав: flyman написав: на шкалі 6А, або виб"є захист, або на долі секунди пройде струм, і елемент "роздуплиться", або "мертві бджоли не гудуть" на шкалі 6А, або виб"є захист, або на долі секунди пройде струм, і елемент "роздуплиться", або "мертві бджоли не гудуть" у меня 1А раскалил 18650 до состояния утюга. 6А наверное сожгли бы квартиру. Для одной изношенной банки 18650 это очень большой ток. Купи литий титанат там 30А можно вдуть, и поджечь их даже намеренно проблематично. у меня 1А раскалил 18650 до состояния утюга. 6А наверное сожгли бы квартиру. Для одной изношенной банки 18650 это очень большой ток. Купи литий титанат там 30А можно вдуть, и поджечь их даже намеренно проблематично.

Там скоріше за все або високий внутрішній опір, або навпаки коротке замикання.

1А не повинен так розігрівати 18650. В мене на тесті годину+ розряджався 18650 від струму 1А+ (при 100% заряду, 4.2В) до 0.8А (до 0%, тобто 3В під навантаженням) і ледве теплий був під кінець. Тестер показав 1389 мАг.

А метод "пинка" там взагалі короткотерміновий імпульс. Максимум побачиш невелику іскру при дотику щ

Повідомлень: 42345 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1628 раз. Подякували: 2876 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лют, 2026 21:57 flyman написав: Я років 5+ тому купував акб від ноутбуків, розбирав. Було дешево і сердито.

6 чи 8 елементів до $10 (200..250 грн). Я років 5+ тому купував акб від ноутбуків, розбирав. Було дешево і сердито.6 чи 8 елементів до $10 (200..250 грн). б/ушка тестированная была 80-100 нетестированная 30-50. б/ушка тестированная была 80-100 нетестированная 30-50. Wirująświatła

