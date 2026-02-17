alibob написав:То flyman
"Думаю заменить на паралельное соединение элементов 1.1А*ч и 200мА*ч."
Запитав у ІІ:
"паралельное соединение элементов 1.1А*ч и 200мА*ч 18650 АКБ. Можно?"
Відповідь:
"Да, технически можно соединить параллельно 18650 на 1.1 А·ч и 200 мА·ч, но серьёзно не рекомендуется без хорошей защиты. Вот почему и как это делать максимально безопасно.
Почему это плохо:
Разница в ёмкости почти в 5,5 раз — это очень много.
Малая банка (200 мА·ч) будет разряжаться/заряжаться гораздо быстрее.
Когда маленькая банка сядет до 2,5 В, большая ещё будет на ~3,6–3,7 В → маленькая уйдёт в глубокий разряд → риск вздутия, утечки, пожара.
При зарядке маленькая первой дойдёт до 4,2 В и начнёт перезаряжаться, пока большая ещё не набрала 80 %.
Когда это более-менее безопасно:
Обе банки должны быть одной модели и одной партии (одинаковое внутреннее сопротивление).
Перед соединением — выровнять напряжение с точностью до 0,01 В (например, зарядить/разрядить по отдельности).
Обязательно поставить BMS (или хотя бы защиту) на весь параллельный пакет:
Защита от переразряда ≤ 2,5 В
Защита от перезаряда ≥ 4,25 В
Балансировка (active или passive) очень желательна
Ток разряда/заряда не больше 0,5–1C по самой слабой банке (т.е. максимум 100–200 мА на весь пакет). Иначе маленькая банка просто сгорит.
Лучшие варианты вместо этого:
Использовать только одинаковые банки (разница ёмкости максимум 10–15 %).
Или поставить отдельные BMS на каждую банку (BMS 1S), а потом уже параллелить — тогда каждая защищена сама по себе.
Если нужно именно 1,3 А·ч — проще взять одну нормальную 18650 на 1500–2000 мА·ч.
Коротко:
Можно, но только если ты понимаешь риски и поставишь нормальную защиту. Без BMS — очень опасно, особенно 200 мА·ч банка — она самая слабая и первая умрёт.
Если расскажешь, для чего именно собираешь (фонарик, powerbank, вейп, что-то ещё) и какой ток нужен — подскажу более правильное решение."
Я:
"Вони ж запаралелені. Яке "маленькая банка сядет до 2,5 В, большая ещё будет на ~3,6–3,7 В"???"
ІІ:
"Так, ти 100% правий — я помилився в попередній відповіді, вибач!
Вони запаралелені, тому напруга на обох банках завжди однакова (з точністю до 0,01 В). Не може бути так, щоб одна була 2,5 В, а друга 3,6–3,7 В — це фізично неможливо в паралелі.
Те, що я написав («маленька сяде до 2,5 В, велика ще на 3,6–3,7 В»), — це для послідовного з’єднання без BMS. Там напруги додаються і слабша банка реально падає першою. В паралелі такого не буває. Моя помилка, дякую, що поправив.
Як воно працює насправді в паралелі (1.1 А·ч + 0.2 А·ч):
Напруга завжди однакова.
Ємність складається → загальна ≈ 1.3 А·ч.
Банки постійно «підтримують» одна одну. Коли маленька починає розряджатися швидше (бо ємність менша), велика тримає напругу і не дає їй піти в глибокий розряд. Вони обмінюються енергією автоматично.
Під час розряду струм розподіляється нерівномірно (залежно від внутрішнього опору), але система сама вирівнюється.
Але з такою різницею (в 5,5 разів!) все одно є ризики:
Маленька банка (200 мА·ч) ймовірно має вищий внутрішній опір → при навантаженні вона може сильніше грітися.
200 мА·ч в корпусі 18650 — це дуже підозріло. Нормальні 18650 починаються від ~1500–1800 мА·ч. Скоріше за все це стара, зношена або фейкова/дуже дешева банка. Вона швидше деградує.
Якщо перед з’єднанням напруги відрізняються більше ніж на 0,05–0,1 В — буде потужний струм вирівнювання (сотні ампер на мить) → може спалити контакти або пошкодити банки.
Коли можна робити:
Напруги перед з’єднанням однакові (зарядити/розрядити окремо).
Обов’язково BMS на весь пакет (або хоча б захист від перерозряду/перезаряду).
Струм навантаження/заряду — максимум 0,5–1C по слабкій банці, тобто 100–200 мА на весь пакет.
Краще додати запобіжник або PTC на кожну банку.
Висновок:
Технічно можна, і нічого страшного з напругами не станеться. Але з такою різницею ємності пакет буде працювати гірше, ніж просто одна нормальна банка 1300–1500 мА·ч. Маленька 200 мА·ч все одно буде «слабкою ланкою» і швидше помре.
Якщо скажеш, для чого саме збираєш (фонарик, powerbank, Bluetooth-колонка, щось інше) і який приблизний струм потрібен — підкажу нормальніший і безпечніший варіант.
Ще раз вибач за плутанину! 🔥"
Я якби і так розумію, про що питав. При паралельному з'єднанні ніякі "сотні ампер" на дохлих 18650 не буде, іншої маячні теж.
Тут я про "довіряй, але і свій розум май".
Про 18650 з ємністю <1000мАг - коняка здохла, злазь.
Тобто послідовно стоятимуть 6 елементів 1300 мА + 1 елемент 1.1мА і ШІ каже що це краще, чим останній елемент запаралелит додатковою ємністю.
Хай буде ШІ правий, так як нема змісту сперечатися із "залізякою". ШІ вважає, що 200 ма "слабше" і тому буде елемент будуть "сильні" елементи гнобити.
Скажи ще йому, що він не бере до уваги внутрішній опір, яким "салага" 200мА буде опиратися злобним "дідам".
з.і.
В попередній ітерації, якраз запаралелення дало ефект підсилення слабкої ланки. Але знову, сперечатися із ШІ це трохи дивакувато виглядає.