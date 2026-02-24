RSS
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Вів 24 лют, 2026 17:45

кондиціонер

dimabarcuk840 Відпишусь по результату — вже поставив інверторний кондиціонер Samsung у вітальню 25 м². По факту: інвертор — не маркетинг. Працює тихо, тримає температуру рівно без “вкл/викл”, по світлу виходить адекватно. Влітку споживання помірне, в міжсезоння на обігрів теж нормально, особливо коли ще не хочеться запускати основне опалення.
По монтажу раджу: не ставити так, щоб дуло прямо в диван. Вентиляцію окремо варто продумати, бо кондиціонер свіже повітря не подає. Поки що задоволений — головне правильно підібрати потужність під площу.
dimabarcuk840
