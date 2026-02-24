|
|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 24 лют, 2026 17:45
dimabarcuk840 Відпишусь по результату — вже поставив інверторний кондиціонер Samsung у вітальню 25 м². По факту: інвертор — не маркетинг. Працює тихо, тримає температуру рівно без “вкл/викл”, по світлу виходить адекватно. Влітку споживання помірне, в міжсезоння на обігрів теж нормально, особливо коли ще не хочеться запускати основне опалення.
По монтажу раджу: не ставити так, щоб дуло прямо в диван. Вентиляцію окремо варто продумати, бо кондиціонер свіже повітря не подає. Поки що задоволений — головне правильно підібрати потужність під площу.
-
dimabarcuk840
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 15.02.26
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор