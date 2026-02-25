Додано: Сер 25 лют, 2026 08:36

Hotab



ну есть может различия в несколько процентов. понятно, что чем больше теплообменник, тем лучше и все такое. но это не принципиально.



я верю в маркетинг и пи**. например то, что компрессор по документам на киловатт, а реально там 850 ватт. вот и слабее греет. ну так и меньше хавает



у холодильников энергоэффективность больше зависит от качества его теплоизоляции, там есть где развиваться, более дорогие материалы и вон он уже включается в сутки не на 3 часа, а на 2, у кондеев же этот фактор отсутствует. компрессор везде одинаковый, по принципу работы. кпд электродвигателя близок к 100%. хладагент тот же.

проще взять запас мощности и все, не будет работать на износ на предельных режимах и это уже повысит надежность и тд. при росте цены в процентов 10.