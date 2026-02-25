RSS
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 21:39

dimabarcuk840 а что по потреблению?
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 05:48


Митсубиши Электрик именно Электрик так как Митсубиши иной это совсем иное


Це іноє називається Mitsubishi Heavy і є професійною технікою.
У Gree топовою лінійкою буде серія U-crown , де у девʼятки вага зовнішнього блоку 42-45 кг і високі заявлені коефіцієнти ефективності.
Орієнтуватись виключно на коефіцієнти я б автору питання не рекомендував. Кити вміють їх малювати зі стелі. Якщо коф високий, а блок 28 кг , то 99% звіздьож.
З іншого боку, топовий У-кроун коштує 1 кує, а звичайний інверторний 500 уо . Невідомо скільки з покращеними коефіцієнтами енергоефективності ця різниця в ціні буде відбиватись .
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 08:02

  Hotab написав:

не вводи людей в заблуждение , это другая фирма не имеющая НИКАКОГО отношения к Митсубиши Электрик как и то что она професійна
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

там если разобраться, окажется что термодинамику не обманишь и эффективность зависит только от разницы температур, а не от марки. и у всех она плюс минус одинакова, хоть 30 кг блок, хоть 50)
и мощность обогрева на единицу потребления из розетки примерно одинакова.

неинверторный покупать нет смысла сейчас, и не из-за эффективности, а из-за комфорта.
показатели шума, вкл/выкл постоянный, температура воздуха на выходе и тд, все это у инверторных куда приятнее.
ну и надо брать только с управлением по вайфаю со смартфона
вот тут тоже экономия и удобство, можно летом включать перед приходом домой за полчаса и будет и комфортно, и целый день тарахтеть не будет. и пульт не будет валяться
Востаннє редагувалось smdtranz в Сер 25 лют, 2026 08:11, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 08:11

Vadim_

имеющая НИКАКОГО отношения к Митсубиши Электрик


Хто стверджував інше? Знайдеш цитату чи знову будемо читати пʼяний флуд?


то что она професійна





Mitsubishi Heavy Industries (MHI) — це одна з найбільших промислових корпорацій Японії (і світу), яка займається важкою промисловістю, машинобудуванням і високотехнологічними проектами. Вона є частиною конгломерату Mitsubishi Group, але повністю окремою від Mitsubishi Electric (яка фокусується на електроніці, побутовій техніці тощо).
Основні напрямки діяльності Mitsubishi Heavy Industries
MHI — це класичний “важкий” індустріальний гігант, який виробляє продукцію великого масштабу, часто для B2B, уряду, енергетики та оборони. Ось ключові сегменти (за офіційними даними компанії та структурою на 2025–2026 роки):
• Енергетика та екологія (Energy Systems) — найбільший напрямок:
• Газові та парові турбіни (одні з найкращих у світі за ефективністю)
• Ядерні реактори та обладнання
• Системи на відновлювальних джерелах (вітрові турбіни, сонячні, геотермальні)
• Технології захоплення та зберігання CO₂ (CCUS), водень/аміак як паливо
• Енергетичні установки для електростанцій
• Суднобудування та океан (Ship & Ocean):
• Військові та цивільні кораблі (танкери, вантажні, пасажирські, LNG-носії)
• Підводні човни, військові кораблі
• Морські двигуни та обладнання
• Авіація, оборона та космос (Aircraft, Defense & Space):
• Військові літаки (F-2, F-15J для Японії, участь у F-35)
• Цивільні двигуни для літаків (спільно з Boeing, Bombardier тощо)
• Ракети, танки, системи ППО
• Космічні ракети-носії (H-IIA/H-IIB, участь у Artemis тощо)
• Промислове обладнання та логістика (Industrial Machinery, Logistics & Thermal Systems):
• Компресори, турбокомпресори для авто
• Вантажні авто та залізничні системи
• Навантажувачі (forklifts), автоматизовані склади
• Обладнання для шинної промисловості, друкарське обладнання
• Системи HVAC (промислові чиллери, кондиціонери для великих об’єктів)
• Будівельне та інфраструктурне обладнання:
• Ліфти, ескалатори (частина напрямку)
• Побутові та комерційні кондиціонери (саме тут входить Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems — бренд кондиціонерів, про який ми говорили раніше)
• Інші:
• Хімічні заводи, обладнання для переробки відходів
• Автомобільні компоненти (турбіни, гальма тощо — предок Mitsubishi Motors)
Коротко: Mitsubishi Heavy — це про великі машини, енергію, транспорт, оборону та інфраструктуру, а не про дрібну електроніку чи побутову техніку (як Mitsubishi Electric).
Саме тому їхні кондиціонери (MHI Thermal) часто позиціонуються як “промислово надійні” — бо компанія звикла робити обладнання, яке працює в екстремальних умовах (електростанції, кораблі, заводи), а не тільки в квартирах.

Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 08:21

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

как раз в комнату на 25 метром недавно брал такой
https://cooper-hunter.com.ua/prodazha/k ... r32-wi-fi/

работает норм, быстро нагревает/охлаждает.
запас по мощности ибо солнечная сторона. ну и ему проще поддерживать температуру, не крутясь на полной мощности все время.
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 08:22

smdtranz

, окажется что термодинамику не обманишь и эффективность зависит только от разницы температур,


Цікава версія, жаль що неправда.
Залежить від ефективності компресора, від теплообмінника (здатність холодному фреону спіймати з зимового повітря тепло і взяти на себе)
Холодильники у вас теж всі з одним класом енергоефективності? Старі Доньаси і сучасні електролюкси.
Цикл той самий там, що і в кондах.
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 08:36

Hotab

ну есть может различия в несколько процентов. понятно, что чем больше теплообменник, тем лучше и все такое. но это не принципиально.

я верю в маркетинг и пи**. например то, что компрессор по документам на киловатт, а реально там 850 ватт. вот и слабее греет. ну так и меньше хавает

у холодильников энергоэффективность больше зависит от качества его теплоизоляции, там есть где развиваться, более дорогие материалы и вон он уже включается в сутки не на 3 часа, а на 2, у кондеев же этот фактор отсутствует. компрессор везде одинаковый, по принципу работы. кпд электродвигателя близок к 100%. хладагент тот же.
проще взять запас мощности и все, не будет работать на износ на предельных режимах и это уже повысит надежность и тд. при росте цены в процентов 10.
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 08:48

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  smdtranz написав:у холодильников энергоэффективность больше зависит от качества его теплоизоляции, там есть где развиваться, более дорогие материалы и вон он уже включается в сутки не на 3 часа, а на 2

При этом по паспортным данным инверторный (по ещё одной теории это значит лучшую экономичность) холодильник с бОльшим числом часов в графе "Автономне збереження холоду" может иметь класс эффективности хуже, чем у которого часов автономности меньше и без инвертора. Но теории это строить не мешает.
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 08:56

moveton

так инверторный против неинверторного эффективнее, это и так понятно.
и таки автономное сохранение холода не имеет прямой связи с показателем класса энергосбережения. ибо оно зависит и от теплоемкости охлажденного вещества (стенок, полок, всего оборудования внутри, ну и продуктов), а не только от качества теплоизоляции :mrgreen: то есть и охлаждаться будет дольше при том же КПД
не говоря о том, что смотря при каких условиях мерять это самое сохранение холода. кто-то читает условия испытания этой техники? при какой загрузке, каких температурах? нет, конечно. паспорт это одно, а реальность это другое

как пример маленький холодильник нагревается внутри быстрее, чем большой, даже если компрессор и теплообменник там строго такие же. просто он и остывает быстрее :mrgreen:

вопрос в том, стоит ли переплачивать за более дорогой инверторный против более дешевого инверторного ради экономии в 2% электричества, например
Востаннє редагувалось smdtranz в Сер 25 лют, 2026 09:00, всього редагувалось 1 раз.
