тут пишут, что основной прирост эффективности за счет конденсатораа при работе на обогрев как раз таки конденсатор это то, что во внутреннем блоке, соотв при обогреве уже картина может быть другая, например процентов 10 экономии электричества в течении года в среднем.в комплексе в украинском климате оба режима являются актуальными, да и больше даже обогрев, который используется с октября по апрель, а охлаждение три летних месяца и то не всегдаплюс более дорогая установка (скорее всего) и тд.

Для обогрева (режим теплового насоса в сплит-системе) увеличенный испаритель (наружный теплообменник в режиме обогрева) имеет гораздо большее значение, чем увеличенный конденсатор (внутренний теплообменник).

Для охлаждения — наоборот, увеличенный конденсатор (наружный) даёт больший прирост эффективности.

Почему именно так (физика процесса)

В режиме обогрева:

• Испаритель (на улице) — это теплоотборник (абсорбирует тепло из холодного наружного воздуха).

• Воздух зимой имеет низкую плотность тепла (мало энергии на м³), температура низкая → нужно максимально большая поверхность и хорошая теплоотдача, чтобы «вытянуть» хоть сколько-то тепла без сильного падения давления всасывания.

• Чем больше/эффективнее наружный теплообменник → тем выше давление всасывания, тем ниже степень сжатия (compression ratio), тем выше COP (коэффициент эффективности) и тем меньше падает производительность при –10…–25 °C.

• Увеличенный наружный блок (больше рядов трубок, площадь) — это главный фактор для хорошего SCOP в холодном климате.

В режиме охлаждения:

• Конденсатор (на улице) — отводит тепло в горячий воздух.

• Летом наружный воздух горячий → теплоотдача хуже, нужно большая поверхность конденсатора, чтобы снизить давление нагнетания и не «загнать» компрессор в неэффективный режим.

• Здесь увеличенный наружный теплообменник (конденсатор) даёт основной прирост SEER.

Реальные цифры и практика (в т.ч. Gree и другие бренды)

• В современных инверторных сплитах (включая Gree U-Crown, Daikin, Mitsubishi, Panasonic) премиум-модели часто имеют увеличенный наружный теплообменник (3–4 ряда вместо 2) именно для лучшего обогрева зимой.

• Увеличение площади наружного теплообменника на 50–100 % → +15–30 % к SCOP при низких температурах (–15…–20 °C).

• Увеличение внутреннего (конденсатора в обогреве) даёт лишь +5–10 % в обогреве, потому что внутри теплоотдача в воздух/помещение идёт легко (воздух тёплый, вентиляторы помогают).

