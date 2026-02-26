RSS
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 00:49

smdtranz Вы во многом правы — паспортные показатели действительно измеряются в лабораторных условиях, и в реальной эксплуатации всё зависит от загрузки, температуры в помещении, частоты открывания дверцы и т.д.

Но в вопросе инвертор против неинвертора разница не только в процентах энергопотребления. Инверторная техника работает по другому принципу:
она не «вкл/выкл», а плавно регулирует мощность и поддерживает стабильную температуру без постоянных скачков.
dimabarcuk840
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 15.02.26
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 10:17

  Hotab написав:Vadim_
Якщо треба просто зарядити батареї, а напруга «погана», , ти можеш відключити всіх споживачів тимчасово. Батареї наберуть, далі виставив правильну напругу і живиш хату спокійно.

в этом ты теоретик а во впихивании стаканов практик :) , Девушке безразлично шо куда , при превышении установленных показателей она стаёт в позу и отключается от внешней сети и переходит на аккумуляторы
Vadim_
 
Повідомлень: 4786
З нами з: 23.05.14
Подякував: 652 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
 
