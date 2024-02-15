Завдяки перерозподілу навантаження між окремими частинами й підрозділами, проведення огляду можливостей ЗСУ вдалося «суттєво зменшити» потреби у мобілізації резервістів.
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Менше 500 тисяч: Сирський оцінив потреби в мобілізації
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 12:27
Менше 500 тисяч: Сирський оцінив потреби в мобілізації
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Менше 500 тисяч: Сирський оцінив потреби в мобілізації
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