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Менше 500 тисяч: Сирський
оцінив потреби в мобілізації

Менше 500 тисяч: Сирський оцінив потреби в мобілізації
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 12:27

Менше 500 тисяч: Сирський оцінив потреби в мобілізації

Пропонуємо до обговорення:
Завдяки перерозподілу навантаження між окремими частинами й підрозділами, проведення огляду можливостей ЗСУ вдалося «суттєво зменшити» потреби у мобілізації резервістів.

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Менше 500 тисяч: Сирський оцінив потреби в мобілізації
R2
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