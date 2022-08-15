RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Що відбувається з
гривневими депозитами

Що відбувається з гривневими депозитами
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 23:03

Що відбувається з гривневими депозитами

Пропонуємо до обговорення:
На початку квітня ставки за гривневими вкладами переважно залишатимуться на стабільному рівні. Однак вже з другої половини місяця варто очікувати незначну корекцію дохідності.

Дивися повний текст
Що відбувається з гривневими депозитами
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99835
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 23:03

Хотите потерять или уменьшить сумму своих денег?
Кладите на депозит, это гарантированный вариант!))
hazanovich_alexey
Аватар користувача
 
Повідомлень: 132
З нами з: 31.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кількість угод впала втричі: що відбувається на...
R2 » Пон 23 січ, 2023 10:08
2 619
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 січ, 2023 13:56
Rainbow
Відмова від російського газу в ЄС відбувається швидше,...
R2 » Сер 19 жов, 2022 12:46
1 314
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 жов, 2022 12:46
cohan
Банки підвищили ставки за гривневими депозитами фізосіб...
R2 » Пон 15 сер, 2022 11:42
1 368
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 сер, 2022 15:08
blackwi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.