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Питання автономності житла на екстремальні випадки
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 бер, 2024 08:51
Бетон , Натт, «подякував наразі»))
Есть над чем продумать.
Вернее крайняя планировка отброшена сразу (благодаря вашим замечаниям) .
Вообще в свете непонятных ( неприятных )перспектив энергетики в стране, счас надо тщательно думать , лезть ли на верхние этажи (а я рассматриваю 33-34) и вообще электродом.
Я могу себе представить это «заточение» в случае блэк-аута: без лифта ахренеешь на такие этажи подниматься, да и отопление с водой точно ляжет. (Там по задумке электрокотел в каждую квартиру).
Если рассматривать вариант зомби-апокалипсис, насколько реально рассматривать индивидуальный (личный) генератор на крыше дома, в случае квартиры на этажах, близких к максимальным? Или это дурь, и в эту сторону даже не стоит думать?
(о вопросе цены на бензин и вообще расходов для е/оьеспечения квартиры я имею представление, речь о временном поддержании штанов в критические моменты )
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Hotab
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Додано: Суб 30 бер, 2024 10:32
vitaliiangel написав: Hotab написав:
насколько реально рассматривать индивидуальный (личный) генератор на крыше дома
кто тебе разрешит? это ж не хрущ где делай что хочешь бабушкам без разницы.
Розкажи нам всім, чи багато ти забороняв сусідам, коли в розваленому Ірпені без світла люди виживали як могли, а ти сидів в батьківській сільській хаті під Одесою? Кому і скільки ти заборонив??
Якщо ти тугенький, то деталізую: мова не йде про впорядковане життя, і тут якийсь фантазер поставив у підʼїзді генератор. Мова йде про те, що ситуація (гіпотетично) може стати критичною, люди в хатах замерзають, нема де зарядити телефон. Більшість скоріше за все взагалі виїде. Як це зробив ти в 22 році.
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Hotab
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Додано: Суб 30 бер, 2024 11:50
Hotab написав:Бетон , Натт, «подякував наразі»))
Есть над чем продумать.
Вернее крайняя планировка отброшена сразу (благодаря вашим замечаниям) .
Вообще в свете непонятных ( неприятных )перспектив энергетики в стране, счас надо тщательно думать , лезть ли на верхние этажи (а я рассматриваю 33-34) и вообще электродом.
Я могу себе представить это «заточение» в случае блэк-аута: без лифта ахренеешь на такие этажи подниматься, да и отопление с водой точно ляжет. (Там по задумке электрокотел в каждую квартиру).
Если рассматривать вариант зомби-апокалипсис, насколько реально рассматривать индивидуальный (личный) генератор на крыше дома, в случае квартиры на этажах, близких к максимальным? Или это дурь, и в эту сторону даже не стоит думать?
(о вопросе цены на бензин и вообще расходов для е/оьеспечения квартиры я имею представление, речь о временном поддержании штанов в критические моменты )
Як виключення, на випадок апокаліпсису, коли вже всім буде пофіг на норми і правила, генератори будуть ставити всюди, де тільки можна всунуть і вивести вихлоп. На даху теж. Але якщо вже розглядати з цієї точки зору, то верхній поверх:
- це нефігово ходити сходами, бо ліфти не працюватимуть. Сам по собі це не критичний пункт, але радості не додає і це витрати часу
- водогін. Це вже критичніше, на високі поверхи вода подається насосами. Ваш генератор тут не допоможе. Але, якщо ЖК скинеться на загальний генератор, як то зробило багато комплексів в 2022 - проблема вирішується
- в висотних будинках все на електриці. Генератор покриє тільки частину потреб.
Розгляньте, якщо є, варіанти на відносно невисоких поверхах з терасами, такі бувають в будинках з секціями різної висоти чи комерцією на перші 2-3 поверхи. На терасі, в такому виключному випадку, хоч буржуйку хоч мангал зможете поставити, не тільки генератор
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Додано: Суб 30 бер, 2024 15:34
Ставили и генераторы на балконах и бесперебойники почти у всех. Генератор опасно, конечно. Разве что маленький до киловатта
Смотрите жк, где генератор уже стоит на весь дом. Такое много где есть. Это обеспечит работу: ИТП, лифта (как правило одного), освещения мопов и wifi.
Шутки шутками а без телефона соседи бывало не могли найти выход в коридорах и кричали помогите спасите
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Бетон
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Додано: Суб 30 бер, 2024 15:44
Бетон написав:
Ставили и генераторы на балконах и бесперебойники почти у всех. Генератор опасно, конечно. Разве что маленький до киловатта
Смотрите жк, где генератор уже стоит на весь дом. Такое много где есть. Это обеспечит работу: ИТП, лифту и освещению мопов.
Шутки шутками а без телефона соседи бывало не могли найти выход и кричали помогите спасите
купили вы квартиру за 100куе а сосед поставил на балконе или в общем коридоре генератор. Вам это точно понравится? Одному достаточно 1 час подырчать, а другой будет дырчать 24/7 потому что по ночам он смотрит сериалы, а днём дети играют в контру.
Ладно зима а лето, окно не откроешь, потому что рядом чей-то генератор освежает воздух. Ну день два вас потерпят. Потом война. Имхо очешь юзать генератор покупай таунхаус.
У нас в жк купили один ген. на всех (на улицу). И в течении какого-то периода (когда он работал) каждый мог зарядить свои гаджеты. Такого чтобы на каждом этаже/балконе не было. И думаю что идею не заценили бы. Тут кто то музыку громко включит и вайбер группа разрывается, сделайте тише, ребёнок спит или что-то ещё.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 30 бер, 2024 15:58
vitaliiangel написав: Бетон написав:
Ставили и генераторы на балконах и бесперебойники почти у всех. Генератор опасно, конечно. Разве что маленький до киловатта
Смотрите жк, где генератор уже стоит на весь дом. Такое много где есть. Это обеспечит работу: ИТП, лифту и освещению мопов.
Шутки шутками а без телефона соседи бывало не могли найти выход и кричали помогите спасите
купили вы квартиру за 100куе а сосед поставил на балконе или в общем коридоре генератор. Вам это точно понравится? Одному достаточно 1 час подырчать, а другой будет дырчать 24/7 потому что по ночам он смотрит сериалы, а днём дети играют в контру.
Ладно зима а лето, окно не откроешь, потому что рядом чей-то генератор освежает воздух. Ну день два вас потерпят. Потом война. Имхо очешь юзать генератор покупай таунхаус.
У нас в жк купили один ген. на всех (на улицу). И в течении какого-то периода (когда он работал) каждый мог зарядить свои гаджеты. Такого чтобы на каждом этаже/балконе не было. И думаю что идею не заценили бы.
Никому не нравится это правда. Поэтому общий генератор на дом нужно скидываться. И делать это нужно уже сейчас. АВР ещё до 100 тыщ потянет. Пока привезут, пока монтаж
Ну и старые добрые бесперебойники с инверторами. У меня работает свет и холодильник 8 часов
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Бетон
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Додано: Суб 30 бер, 2024 16:14
Frant , тим більше в електробудинках з еоектроопаленням. Там треба 10+ кожній квартирі. Який це на будинок генератор має бути.
Вітальйону-Ангелу ніяк не дійде, що розглядаються лише варіанти тимчасово виживання. А не «завтра всім на роботу, дітям в дитсадок, а сусіду на 2 години вимкнули світло і він вирішив в підʼїзді генератор запустити щоб кіно подивитись ». Ну не доходить, то не доходить . У нас іншого вітальона нема. «Во что влюбился, то и целуй».
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Hotab
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Додано: Суб 30 бер, 2024 16:33
Бетон написав:
Ну и старые добрые бесперебойники с инверторами. У меня работает свет и холодильник 8 часов
у вас заведена выделенка на аварийное электропитание?
те кто сейчас делают ремонты должны это сделать 100%
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Додано: Суб 30 бер, 2024 16:34
Бетон написав:
Никому не нравится это правда. Поэтому общий генератор на дом нужно скидываться. И делать это нужно уже сейчас. АВР ещё до 100 тыщ потянет. Пока привезут, пока монтаж
Ну и старые добрые бесперебойники с инверторами. У меня работает свет и холодильник 8 часов
один на дом/подъезд идея рабочая но тоже надо искать ответственного . и кто топливо будет возить. шоб не тырял. и т.д.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 17:41
Прохожий написав: Бетон написав:
Ну и старые добрые бесперебойники с инверторами. У меня работает свет и холодильник 8 часов
у вас заведена выделенка на аварийное электропитание?
те кто сейчас делают ремонты должны это сделать 100%
Не. Я ж ремонт начал до войны.
Авр докинул, щит перекомпоновал и всё
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