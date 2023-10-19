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Експорт українським морським коридором перевищив...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 кві, 2024 08:49
Пропонуємо до обговорення:
Створений Військово-Морськими силами ЗСУ морський коридор забезпечив експорт з серпня майже 33,8 млн тонн вантажів, що перевищує показники роботи в рамках «зернової ініціативи».
Дивися повний текст Експорт українським морським коридором перевищив показники «зернової ініціативи» — Кубраков
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