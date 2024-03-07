У банках України вже накопичено дуже багато грошей, що негативно впливає на валютний ринок, а також сприяє розкручуванню маховика інфляції.
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Банки готуються змінювати умови обслуговування рахунків для українців
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Додано: Пон 01 кві, 2024 13:22
Банки готуються змінювати умови обслуговування рахунків...
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Дивися повний текст
Банки готуються змінювати умови обслуговування рахунків для українців
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