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Банки готуються змінювати умови
обслуговування рахунків...

Банки готуються змінювати умови обслуговування рахунків...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 13:22

Банки готуються змінювати умови обслуговування рахунків...

Пропонуємо до обговорення:
У банках України вже накопичено дуже багато грошей, що негативно впливає на валютний ринок, а також сприяє розкручуванню маховика інфляції.

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Банки готуються змінювати умови обслуговування рахунків для українців
R2
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