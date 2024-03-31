Під час FinAwards визначили і переможця у номінації «Народний банк».
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Визначили трійку народних банків України: рейтинг FinAwards
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Додано: Вів 02 кві, 2024 19:18
Визначили трійку народних банків України: рейтинг FinAwards
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Дивися повний текст
Визначили трійку народних банків України: рейтинг FinAwards
Додано: Вів 02 кві, 2024 19:18
Я клієнт переможця. Аде останнім часом не хотіли видати синіми долларами. Довелось трохи їм потріпати нерви. Видали.
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