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Визначили трійку народних банків
України: рейтинг FinAwards

Визначили трійку народних банків України: рейтинг FinAwards
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 19:18

Визначили трійку народних банків України: рейтинг FinAwards

Пропонуємо до обговорення:
Під час FinAwards визначили і переможця у номінації «Народний банк».

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Визначили трійку народних банків України: рейтинг FinAwards
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 19:18

Я клієнт переможця. Аде останнім часом не хотіли видати синіми долларами. Довелось трохи їм потріпати нерви. Видали.
Investor_K
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