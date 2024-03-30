Наразі на українських дорогах працює 250 камер автоматичного фіксування порушень правил дорожнього руху.
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Стало відомо, скільки камер автофіксації працює на дорогах України
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Додано: Суб 06 кві, 2024 19:16
Стало відомо, скільки камер автофіксації працює на...
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Стало відомо, скільки камер автофіксації працює на дорогах України
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