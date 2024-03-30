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Стало відомо, скільки камер
автофіксації працює на...

Стало відомо, скільки камер автофіксації працює на...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 19:16

Стало відомо, скільки камер автофіксації працює на...

Пропонуємо до обговорення:
Наразі на українських дорогах працює 250 камер автоматичного фіксування порушень правил дорожнього руху.

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Стало відомо, скільки камер автофіксації працює на дорогах України
R2
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