RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Рейтинг доступності мобільного
зв’язку: яке місце посіла...

Рейтинг доступності мобільного зв’язку: яке місце посіла...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 10:55

Рейтинг доступності мобільного зв’язку: яке місце посіла...

Пропонуємо до обговорення:
Незалежна британська служба Broadband Genie дослідила ціни та доступність мобільного зв’язку у світі.

Дивися повний текст
Рейтинг доступності мобільного зв’язку: яке місце посіла Україна
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99859
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 10:56

Украина - 5.72 дол. или 220 грн. за 10 ГБ. ??
Вообще-то,- 120 грн. за 25 ГБ + . Там, правда не за месяц а за 4 недели. Что не сильно влияет.
vt313
 
Повідомлень: 414
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 11:03

vt313 аналізували мабуть не ваш акційний пакет, а середню ціну по всім операторам, включно з контрактними пакетами))

По Африці від 0.3 дол за Гіг до 1 дол. Розмір (низький) зарплат на це не дуже впливає. Просто інтернет доступний далеко не всім. А ті, хто його має, в корситвують по принципу «сьогодні він мені треба, я сплачу плату за день і викачаю все що треба (добові безліміти також є) , наступні дні не буду користуватись».
Hotab
 
Повідомлень: 11712
З нами з: 15.02.09
Подякував: 445 раз.
Подякували: 2207 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 11:31

  Hotab написав:vt313 аналізували мабуть не ваш акційний пакет, а середню ціну по всім операторам, включно з контрактними пакетами))

По Африці від 0.3 дол за Гіг до 1 дол. Розмір (низький) зарплат на це не дуже впливає. Просто інтернет доступний далеко не всім. А ті, хто його має, в корситвують по принципу «сьогодні він мені треба, я сплачу плату за день і викачаю все що треба (добові безліміти також є) , наступні дні не буду користуватись».

тыж жаловался что интернет дорогой, поэтому видосы не смотришь. а теперь выясняется $30 за 100 гиг.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22879
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2390 раз.
Подякували: 3342 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 11:33

  Hotab написав:vt313 аналізували мабуть не ваш акційний пакет, а середню ціну по всім операторам, включно з контрактними пакетами))


наприклад?
Так не буває. :D
vt313
 
Повідомлень: 414
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 15:47

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:vt313 аналізували мабуть не ваш акційний пакет, а середню ціну по всім операторам, включно з контрактними пакетами))

По Африці від 0.3 дол за Гіг до 1 дол. Розмір (низький) зарплат на це не дуже впливає. Просто інтернет доступний далеко не всім. А ті, хто його має, в корситвують по принципу «сьогодні він мені треба, я сплачу плату за день і викачаю все що треба (добові безліміти також є) , наступні дні не буду користуватись».

тыж жаловался что интернет дорогой, поэтому видосы не смотришь. а теперь выясняется $30 за 100 гиг.

Тобі навіщо мої гроші? Може почнеш заробляти нарешті свої?
Коли я писав «дорогий», це був 100 дол 100 гіг. Це дешево? Ну трутню безробітному може. Бо він не знає ціну грошей.
Для мене це дорого, я не готовий дивитись аби що , що кинуть тут вітальони з 300 тг каналів, по цій ціні.
Hotab
 
Повідомлень: 11712
З нами з: 15.02.09
Подякував: 445 раз.
Подякували: 2207 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 15:56

  Hotab написав:Коли я писав «дорогий», це був 100 дол 100 гіг. Це дешево? Ну трутню безробітному може. Бо він не знає ціну грошей.
Было время я и больше за интернет платил, переезжая из города в город в командировках. Безлим киевстара тогда стоил 600 грн, а курс доллара был 5,25.


У меня и сейчас моб. интернет безлимит без шейпа (самый дорогой) который я покупаю на год вперёд.

Зображення

так шо ты по факту нищеброд, с туфлями за 15.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22879
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2390 раз.
Подякували: 3342 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 16:08

vitaliiangel
Было время я и больше за интернет платил,

Ти що дивився по цій ціні? Отих масиурбуючих мавп, яких зараз мені кидаєш на форум? Чи таки для діла?
Коли «было время» він коштував так всюди. І це була нормальна ціна.
«База порівняння».
Зараз 100 дол за інтернет - це висока ціна. Особливо для твого мусорного контенту. Потрібно пояснювати ці очевидні речі?

Для безробітного трутня може і 1000 дол норма. Я свої гроші заробляю і знаю їм ціну.
Hotab
 
Повідомлень: 11712
З нами з: 15.02.09
Подякував: 445 раз.
Подякували: 2207 раз.
 
Профіль
1
2
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У зв’язку з прогнозованою девальвацією рубля в рф...
R2 » Пон 01 кві, 2024 12:06
1 218
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 кві, 2024 12:06
budlyansky
Рейтинг найбезпечніших міст світу для...
R2 » Пон 04 бер, 2024 15:44
1 487
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 бер, 2024 15:44
Investor_K
Рейтинг банків із найбільшим річним прибутком
R2 » Чет 15 лют, 2024 12:41
1 365
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лют, 2024 12:41
salvydas

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.