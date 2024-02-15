Незалежна британська служба Broadband Genie дослідила ціни та доступність мобільного зв’язку у світі.
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Рейтинг доступності мобільного зв’язку: яке місце посіла Україна
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 10 кві, 2024 10:55
Рейтинг доступності мобільного зв’язку: яке місце посіла...
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Рейтинг доступності мобільного зв’язку: яке місце посіла Україна
Додано: Сер 10 кві, 2024 10:56
Украина - 5.72 дол. или 220 грн. за 10 ГБ. ??
Вообще-то,- 120 грн. за 25 ГБ + . Там, правда не за месяц а за 4 недели. Что не сильно влияет.
Додано: Сер 10 кві, 2024 11:03
vt313 аналізували мабуть не ваш акційний пакет, а середню ціну по всім операторам, включно з контрактними пакетами))
По Африці від 0.3 дол за Гіг до 1 дол. Розмір (низький) зарплат на це не дуже впливає. Просто інтернет доступний далеко не всім. А ті, хто його має, в корситвують по принципу «сьогодні він мені треба, я сплачу плату за день і викачаю все що треба (добові безліміти також є) , наступні дні не буду користуватись».
Додано: Сер 10 кві, 2024 11:31
тыж жаловался что интернет дорогой, поэтому видосы не смотришь. а теперь выясняется $30 за 100 гиг.
Додано: Сер 10 кві, 2024 11:33
Додано: Сер 10 кві, 2024 15:47
Тобі навіщо мої гроші? Може почнеш заробляти нарешті свої?
Коли я писав «дорогий», це був 100 дол 100 гіг. Це дешево? Ну трутню безробітному може. Бо він не знає ціну грошей.
Для мене це дорого, я не готовий дивитись аби що , що кинуть тут вітальони з 300 тг каналів, по цій ціні.
Додано: Сер 10 кві, 2024 15:56
Было время я и больше за интернет платил, переезжая из города в город в командировках. Безлим киевстара тогда стоил 600 грн, а курс доллара был 5,25.
У меня и сейчас моб. интернет безлимит без шейпа (самый дорогой) который я покупаю на год вперёд.
так шо ты по факту нищеброд, с туфлями за 15.
Додано: Сер 10 кві, 2024 16:08
vitaliiangel
Ти що дивився по цій ціні? Отих масиурбуючих мавп, яких зараз мені кидаєш на форум? Чи таки для діла?
Коли «было время» він коштував так всюди. І це була нормальна ціна.
«База порівняння».
Зараз 100 дол за інтернет - це висока ціна. Особливо для твого мусорного контенту. Потрібно пояснювати ці очевидні речі?
Для безробітного трутня може і 1000 дол норма. Я свої гроші заробляю і знаю їм ціну.
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