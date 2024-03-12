Відповідно до запиту військових були введені зміни до мобілізації в Україні. Зокрема, це стосується й посилення покарання щодо ухилянтів.
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Зеленський зробив заяву про ухилянтів від мобілізації
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 14:57
Зеленський зробив заяву про ухилянтів від мобілізації
Пропонуємо до обговорення:
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Зеленський зробив заяву про ухилянтів від мобілізації
Додано: П'ят 12 кві, 2024 14:57
чи не хоче він оприлюднити аналіз чому за 3 роки його керування країною до початку повномасштабного вторгнення не було зроблено жодного кроку для зміцнення оборони, ба - навпаки, розмінували все на Півдні що могли та й годі.? Та чому навіть вже по отриманні попереджень про вторгнення за більш ніж півроку також жодного кроку не було зроблено, тільки гладили дороги та кошти на них.. а також не хоче він дати відровіді на ще багато актуальних та важливих питань, аби не тиркати тут такой впевненою пикою
Додано: Пон 15 кві, 2024 13:10
Re: Зеленський зробив заяву про ухилянтів від мобілізації
После войны зелю первого в Гаагу.
И он еще раскрывает свой вонючий рот про ухилянтов?
Война не спишет, придется отсидеть, все будет как по сценарию.
Додано: Пон 15 кві, 2024 13:35
Re: Зеленський зробив заяву про ухилянтів від мобілізації
Розумні люди кажуть: треба налагоджувати масове виробництво зброї, снарядів, літаків, ракет, власних "Шахідів", укріплення і ДОТи.
Зеленський - щоб виграти війну треба просто покарати "ухилянтів".
Додано: Пон 15 кві, 2024 14:56
А що якщо треба і зброя, і оператори для дронів?
«Ні, не може бути»
p_a_l
Гаага - суд міжнародний. Невже за злочини проти росіі? Обгрунтуйте свою т.з.
Додано: Пон 15 кві, 2024 17:04
Щодо дронів - є зараз нестача дронів чи дроноводів? Літаків чи пілотів? Танків чи танкістів? Та навіть Вагнер не гнав своїх зеків без снарядів і зброї, всі памятають "где снаряди, Шойгу, Герасімов". Ви просто виправдовуєте імпотентність нашої влади.
Додано: Пон 15 кві, 2024 18:04
BIGor
Чиєї? Ви про Дональда Туска?
А потрібні багато які спеціальності. Хоча яка вам різниця.
Додано: Пон 15 кві, 2024 18:05
Додано: Пон 15 кві, 2024 18:47
ЗЕ приготовил кєды в СЩША. Думаю он когда то подпишет мирный договор с рашей. Это будет обозначать начало гражд. войны, ввод миротворцев а ЗЕ - ноги ноги из страны
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 15 кві, 2024 19:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 15 кві, 2024 18:52
Re: Зеленський зробив заяву про ухилянтів від мобілізації
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