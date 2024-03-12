RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Зеленський зробив заяву про
ухилянтів від мобілізації

Зеленський зробив заяву про ухилянтів від мобілізації
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 23:01

  Hotab написав:BIGor

Якого Туска? Не зловживайте 100 грамами зранку.


Якого «ранку»? Ви не в Польщі, а в Тюмені? Чи де ранок зараз?

Який ранок, яка Польща, яка Тьюмень? Йдіть проспіться.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8849
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1324 раз.
Подякували: 1729 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 23:03

  BIGor написав:
  Hotab написав:BIGor

Якого Туска? Не зловживайте 100 грамами зранку.


Якого «ранку»? Ви не в Польщі, а в Тюмені? Чи де ранок зараз?

Який ранок, яка Польща, яка Тьюмень? Йдіть проспіться.

Ви там під наркотою забули в якій країні перебуваєте? Хто ваш уряд, шановний?
Hotab
 
Повідомлень: 11872
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2210 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 23:15

  Hotab написав:
  BIGor написав:Якого Туска? Не зловживайте 100 грамами зранку.


Якого «ранку»? Ви не в Польщі, а в Тюмені? Чи де ранок зараз?

Який ранок, яка Польща, яка Тьюмень? Йдіть проспіться.[/quote]
Ви там під наркотою забули в якій країні перебуваєте? Хто ваш уряд, шановний?[/quote]
Яка наркота? Яка країна? Який уряд, нешановний?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8849
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1324 раз.
Подякували: 1729 раз.
 
Профіль
1
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Закінчиться війна — буде «бум», — Зеленський про...
R2 » Чет 28 бер, 2024 18:52
3 627
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 бер, 2024 11:39
dmitry_v_gura
Ухилення від податків і обхід мобілізації: Гетманцев про...
R2 » Вів 12 бер, 2024 01:13
1 246
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 бер, 2024 01:13
salvydas
Без блокування рахунків: які обмеження для ухилянтів...
R2 » П'ят 01 бер, 2024 14:24
4 699
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 бер, 2024 22:24
feecold

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.