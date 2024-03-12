|
|
|
Зеленський зробив заяву про ухилянтів від мобілізації
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 кві, 2024 23:01
Hotab написав:BIGor
Якого Туска? Не зловживайте 100 грамами зранку.
Якого «ранку»? Ви не в Польщі, а в Тюмені? Чи де ранок зараз?
Який ранок, яка Польща, яка Тьюмень? Йдіть проспіться.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 8849
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1324 раз.
- Подякували: 1729 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 15 кві, 2024 23:03
BIGor написав: Hotab написав:BIGor
Якого Туска? Не зловживайте 100 грамами зранку.
Якого «ранку»? Ви не в Польщі, а в Тюмені? Чи де ранок зараз?
Який ранок, яка Польща, яка Тьюмень? Йдіть проспіться.
Ви там під наркотою забули в якій країні перебуваєте? Хто ваш уряд, шановний?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11872
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 2210 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Пон 15 кві, 2024 23:15
Hotab написав: BIGor написав:
Якого Туска? Не зловживайте 100 грамами зранку.
Якого «ранку»? Ви не в Польщі, а в Тюмені? Чи де ранок зараз?
Який ранок, яка Польща, яка Тьюмень? Йдіть проспіться.[/quote]
Ви там під наркотою забули в якій країні перебуваєте? Хто ваш уряд, шановний?[/quote]
Яка наркота? Яка країна? Який уряд, нешановний?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 8849
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1324 раз.
- Подякували: 1729 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|