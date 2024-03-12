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Зеленський зробив заяву про ухилянтів від мобілізації
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Додано: Пон 15 кві, 2024 23:01
Hotab написав:BIGor
Якого Туска? Не зловживайте 100 грамами зранку.
Якого «ранку»? Ви не в Польщі, а в Тюмені? Чи де ранок зараз?
Який ранок, яка Польща, яка Тьюмень? Йдіть проспіться.
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Додано: Пон 15 кві, 2024 23:03
BIGor написав: Hotab написав:BIGor
Якого Туска? Не зловживайте 100 грамами зранку.
Якого «ранку»? Ви не в Польщі, а в Тюмені? Чи де ранок зараз?
Який ранок, яка Польща, яка Тьюмень? Йдіть проспіться.
Ви там під наркотою забули в якій країні перебуваєте? Хто ваш уряд, шановний?
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Додано: Пон 15 кві, 2024 23:15
Hotab написав: BIGor написав:
Якого Туска? Не зловживайте 100 грамами зранку.
Якого «ранку»? Ви не в Польщі, а в Тюмені? Чи де ранок зараз?
Який ранок, яка Польща, яка Тьюмень? Йдіть проспіться.[/quote]
Ви там під наркотою забули в якій країні перебуваєте? Хто ваш уряд, шановний?[/quote]
Яка наркота? Яка країна? Який уряд, нешановний?
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Додано: Пон 15 кві, 2024 23:18
BIGor
Може трохи увались головою в стіну? Щоб пригадати що пишеш? . Оце хто питав??
BIGor написав:
Ви просто виправдовуєте імпотентність нашої влади.
Так якої країни уряд цікавить? Ти де, козаче?
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Додано: Пон 15 кві, 2024 23:41
абсолютна більшість громадян не бачили і не побачать зеленського ніколи. тільки цифрове відображення
яка різниця де ти знаходишся, це ніяк не впливає на оцінку. ніхто нічого не бачить особисто. він може бути більшим українцем ніж ті, хто вдягають вишиванку і голосують за бовдурів всередині країни.
просто цікаво. що цей мислитель може заявляти? на чому базуться ці заяви? на досвіді гри в квн? просто цікаво
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Додано: Пон 15 кві, 2024 23:53
Бетон
яка різниця де ти знаходишся, це ніяк не впливає на оцінку. ніхто нічого не бачить особисто. він може бути більшим українцем ніж ті, хто вдягають вишиванку і голосують за бовдурів всередині країни.
Може. Але ні.
Коли людина виїхала повністю, то точно ні.
Коли виїхала незаконно і тому теж не може повернутись (бо обілетять) - теж ні.
Куди людина платить податки - також важливо.
А просто «люблю на відстані » без допомоги державі - не тре «така любоф»
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