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Зеленський зробив заяву про
ухилянтів від мобілізації

Зеленський зробив заяву про ухилянтів від мобілізації
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 23:01

  Hotab написав:BIGor

Якого Туска? Не зловживайте 100 грамами зранку.


Якого «ранку»? Ви не в Польщі, а в Тюмені? Чи де ранок зараз?

Який ранок, яка Польща, яка Тьюмень? Йдіть проспіться.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 23:03

  BIGor написав:
  Hotab написав:BIGor

Якого Туска? Не зловживайте 100 грамами зранку.


Якого «ранку»? Ви не в Польщі, а в Тюмені? Чи де ранок зараз?

Який ранок, яка Польща, яка Тьюмень? Йдіть проспіться.

Ви там під наркотою забули в якій країні перебуваєте? Хто ваш уряд, шановний?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 23:15

  Hotab написав:
  BIGor написав:Якого Туска? Не зловживайте 100 грамами зранку.


Якого «ранку»? Ви не в Польщі, а в Тюмені? Чи де ранок зараз?

Який ранок, яка Польща, яка Тьюмень? Йдіть проспіться.[/quote]
Ви там під наркотою забули в якій країні перебуваєте? Хто ваш уряд, шановний?[/quote]
Яка наркота? Яка країна? Який уряд, нешановний?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 23:18

BIGor
Може трохи увались головою в стіну? Щоб пригадати що пишеш? . Оце хто питав??

  BIGor написав:Ви просто виправдовуєте імпотентність нашої влади.


Так якої країни уряд цікавить? Ти де, козаче? :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 23:41

Re: Зеленський зробив заяву про ухилянтів від мобілізації

абсолютна більшість громадян не бачили і не побачать зеленського ніколи. тільки цифрове відображення
яка різниця де ти знаходишся, це ніяк не впливає на оцінку. ніхто нічого не бачить особисто. він може бути більшим українцем ніж ті, хто вдягають вишиванку і голосують за бовдурів всередині країни.

просто цікаво. що цей мислитель може заявляти? на чому базуться ці заяви? на досвіді гри в квн? просто цікаво
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 23:53

Бетон

яка різниця де ти знаходишся, це ніяк не впливає на оцінку. ніхто нічого не бачить особисто. він може бути більшим українцем ніж ті, хто вдягають вишиванку і голосують за бовдурів всередині країни.


Може. Але ні.
Коли людина виїхала повністю, то точно ні.
Коли виїхала незаконно і тому теж не може повернутись (бо обілетять) - теж ні.
Куди людина платить податки - також важливо.
А просто «люблю на відстані » без допомоги державі - не тре «така любоф»
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 07:13

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 08:57

  Hotab написав:BIGor
Може трохи увались головою в стіну? Щоб пригадати що пишеш? . Оце хто питав??

  BIGor написав:Ви просто виправдовуєте імпотентність нашої влади.


Так якої країни уряд цікавить? Ти де, козаче? :D

Може трохи увались головою в стіну? Некозаче. Про зелену владу написано. Якщо ти вже всі свої мізки пропив - то це твої проблеми.
BIGor
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