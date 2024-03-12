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Зеленський зробив заяву про ухилянтів від мобілізації
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Додано: Вів 16 кві, 2024 11:29
Hotab написав:BIGor
Про зелену владу написано.
В країні твого проживання є зелена влада? Що вона там робить?
Ти таке саме, як і твоя зелена влада.
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BIGor
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Додано: Вів 16 кві, 2024 11:35
Hotab написав:
Коли людина виїхала повністю, то точно ні.
Коли виїхала незаконно і тому теж не може повернутись (бо обілетять) - теж ні.
Куди людина платить податки - також важливо.
А просто «люблю на відстані » без допомоги державі - не тре «така любоф»
Все таки згоден із
Ви просто виправдовуєте імпотентність нашої влади.
Людина виїхала по системі "Шлях" чи по довідці ВЛК.
Людина виїхала "незаконно" чи її внесли в систему "Шлях" незаконно?
Людина виїхала "незаконно" чи їй видали довідку ВЛК незаконно?
Якби вона виїжджала "незаконно" - її б не випустили на кордоні.
Так хто вчинив незаконні дії і кого треба обвинувачувати та карати в першу чергу, якщо є мета подолати такі випадки (а вони супермасові і супервідверті)?
Думаю, відповідь очевидна.
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Hennady
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Додано: Вів 16 кві, 2024 12:21
Hennady
Людина виїхала "незаконно" чи її внесли в систему "Шлях" незаконно?
Хай нам розкаже.
В будь якому разі:
1. Виїхала по шлях - має повернутись? Чому не повернулась?
2. Якщо не має стосунку до «шлях», але поїхав по ньому, то хабарник, не? Так це влада винувата, чи хабарник?
Я нікого з влади не виправдовую. Я спитав конкретного персонажа : «персонаж , який виїхав і не має більше стосунку до України, купляє там житло, яку владу він має на увазі «наша влада»? Просте ж питання! Він псіхує і каже про 100 грам з ранку. Хм, болюча тема? Ну треба терпіти. Хабарники завжди будуть цьковані.,BIGor
Ти таке саме, як і твоя зелена влада.
Оо, так тепліше… «твоя»… хай буде моя, хоч я її жодного разу не обирав. Але чому поляк каже «наша» мені незрозуміло.
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Hotab
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Додано: Вів 16 кві, 2024 12:30
Hotab написав:Hennady
Людина виїхала "незаконно" чи її внесли в систему "Шлях" незаконно?
Хай нам розкаже.
В будь якому разі:
1. Виїхала по шлях - має повернутись? Чому не повернулась?
2. Якщо не має стосунку до «шлях», але поїхав по ньому, то хабарник, не? Так це влада винувата, чи хабарник?
Я нікого з влади не виправдовую. Я спитав конкретного персонажа : «персонаж , який виїхав і не має більше стосунку до України, купляє там житло, яку владу він має на увазі «наша влада»? Просте ж питання! Він псіхує і каже про 100 грам з ранку. Хм, болюча тема? Ну треба терпіти. Хабарники завжди будуть цьковані.,BIGor
Ти таке саме, як і твоя зелена влада.
Оо, так тепліше… «твоя»… хай буде моя, хоч я її жодного разу не обирав. Але чому поляк каже «наша» мені незрозуміло.
Який поляк і кого ти не обирав? Менше зловживай горілкою.
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