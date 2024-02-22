З 22 по 29 березня росія завдала масованої атаки по енергетичних об'єктів України. Це спричинило мільярдні збитки та масштабні руйнування.
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Мільярди доларів збитків: як березневі атаки по енергетиці позначилися на держбюджеті
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:07
Мільярди доларів збитків: як березневі атаки по...
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Мільярди доларів збитків: як березневі атаки по енергетиці позначилися на держбюджеті
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