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Бонус до депозиту
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 12:22

Бонус до депозиту

Долучайтесь до розіграшу, який проводить «Мінфін» серед вкладників банків Глобус, РВС та Піреус, що є учасниками програми «Бонус до депозиту».

За розміщення вкладів у період з 15 квітня по 31 травня, окрім бонусних відсотків, є можливість виграти 1 із 30 призів на загальну суму 150 000 грн.


Які подарунки розігруються:

1 із 13 грошових призів на загальну суму 30 000 грн;

гранти на навчання в Мінфін Академії, де ви зможете обрати 1 із 7 курсів про інструменти інвестицій;

квитки на конференцію для інвесторів «Жити на відсотки 2024»: 4 офлайн-квитки та 10 онлайн-квитків.


Що потрібно зробити:

Розмістити заявку на участь у програмі «Бонус до депозиту» в період розіграшу.

До 31 травня включно відкрити депозит на суму від 50 000 грн в одному з банків: Глобус Банк, РВС Банк чи Піреус Банк (або в усіх трьох, щоб збільшити шанси на виграш).

Заповнити форму на сайті, щоб підтвердити оформлення вкладу.

Детальніше за посиланням
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 13:52

Друзі, хочемо нагадати, що до кінця весни ваші депозити здатні принести реальну вигоду. Долучайтесь до розіграшу від «Мінфіну», щоб виграти 1 з 30 корисних подарунків.
У розіграші автоматично беруть участь депозити в банках Глобус, РВС або Піреус, попередньо зареєстровані в програмі «Бонус до депозиту».

Відкривати депозит зручно онлайн — переконайтесь
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4119
З нами з: 14.09.13
Подякував: 987 раз.
Подякували: 1957 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
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