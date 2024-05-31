За розміщення вкладів у період з 15 квітня по 31 травня, окрім бонусних відсотків, є можливість виграти 1 із 30 призів на загальну суму 150 000 грн.
Які подарунки розігруються:
1 із 13 грошових призів на загальну суму 30 000 грн;
гранти на навчання в Мінфін Академії, де ви зможете обрати 1 із 7 курсів про інструменти інвестицій;
квитки на конференцію для інвесторів «Жити на відсотки 2024»: 4 офлайн-квитки та 10 онлайн-квитків.
Що потрібно зробити:
Розмістити заявку на участь у програмі «Бонус до депозиту» в період розіграшу.
До 31 травня включно відкрити депозит на суму від 50 000 грн в одному з банків: Глобус Банк, РВС Банк чи Піреус Банк (або в усіх трьох, щоб збільшити шанси на виграш).
Заповнити форму на сайті, щоб підтвердити оформлення вкладу.
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