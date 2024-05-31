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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

Додано: Пон 15 кві, 2024 12:22 Бонус до депозиту



За розміщення вкладів у період з 15 квітня по 31 травня, окрім бонусних відсотків, є можливість виграти 1 із 30 призів на загальну суму 150 000 грн.





Які подарунки розігруються:



1 із 13 грошових призів на загальну суму 30 000 грн;



гранти на навчання в Мінфін Академії, де ви зможете обрати 1 із 7 курсів про інструменти інвестицій;



квитки на конференцію для інвесторів «Жити на відсотки 2024»: 4 офлайн-квитки та 10 онлайн-квитків.





Що потрібно зробити:



Розмістити заявку на участь у програмі «Бонус до депозиту» в період розіграшу.



До 31 травня включно відкрити депозит на суму від 50 000 грн в одному з банків: Глобус Банк, РВС Банк чи Піреус Банк (або в усіх трьох, щоб збільшити шанси на виграш).



Заповнити форму на сайті, щоб підтвердити оформлення вкладу.



Детальніше за посиланням Долучайтесь до розіграшу, який проводить «Мінфін» серед вкладників банків Глобус, РВС та Піреус, що є учасниками програми «Бонус до депозиту».За розміщення вкладів у період з 15 квітня по 31 травня, окрім бонусних відсотків, є можливість виграти 1 із 30 призів на загальну суму 150 000 грн.1 із 13 грошових призів на загальну суму 30 000 грн;гранти на навчання в Мінфін Академії, де ви зможете обрати 1 із 7 курсів про інструменти інвестицій;квитки на конференцію для інвесторів «Жити на відсотки 2024»: 4 офлайн-квитки та 10 онлайн-квитків.Розмістити заявку на участь у програмі «Бонус до депозиту» в період розіграшу.До 31 травня включно відкрити депозит на суму від 50 000 грн в одному з банків: Глобус Банк, РВС Банк чи Піреус Банк (або в усіх трьох, щоб збільшити шанси на виграш).Заповнити форму на сайті, щоб підтвердити оформлення вкладу.Детальніше Ірина_

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У розіграші автоматично беруть участь депозити в банках Глобус, РВС або Піреус, попередньо зареєстровані в програмі «Бонус до депозиту».





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