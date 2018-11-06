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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: П'ят 31 тра, 2024 10:29
Маємо для вас новину, а точніше — новий корисний телеграм-бот 📲Він відповість на всі запитання щодо програми «Бонус до депозиту», поінформує про зміни ставок та розмір бонусів, надішле персональні акційні пропозиції, важливі новини.
📌Перегляньте й підпишіться на оновлення:
Додано: Сер 31 лип, 2024 15:10
Шановні форумчани!
Ми запустили чат-бот для вкладників і всіх користувачів «Мінфіну»
Підпишіться, щоб першими отримувати унікальні пропозиції та оновлення в програмі «Бонус до депозиту».
А ще — відібрані новини та FAQs про депозити й інвестиції
Додано: Сер 31 лип, 2024 15:17
Ви вже підписані на наш новий чатбот про депозити й інвестиції?
Тепер він доступний не лише в Telegram, а й у Viber.
❓ Чим він буде корисний?
🔹 ви матимете швидкий доступ до програми «Бонус до депозиту», а отже зможете порівнювати ставки та відкривати депозити з бонусами в кілька кліків;
🔹 будете знати головні тенденції на ринку депозитів, щоб вчасно реагувати на зміни;
🔹 дізнаєтесь більше про доступні українцям варіанти інвестицій;
🔹 будете отримувати персональні акційні пропозиції, промокоди на знижки.
Зберігайте головну інформацію у своєму смартфоні 📲
Додано: Сер 02 жов, 2024 12:57
Друзі-форумчани! 👋
Якщо ви плануєте відкрити депозит, зробіть це максимально вигідно. Програма «Бонус до депозиту», що постійно діє на сайті «Мінфін», пропонує додаткові бонуси до ставок банків. Це дає можливість заробити на депозиті більше.
🔍 Порівнюйте умови банків-учасників програми, обирайте найвигідніші та заповнюйте заявку на бонус
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